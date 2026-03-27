EN VIVO Liga BetPlay: Bucaramanga vs Santa Fe - minuto a minuto y goles - fecha 14

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se enfrentarán este viernes 27 de marzo en el estadio Américo Montanini, en un duelo correspondiente a la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El conjunto santandereano llega a este compromiso ubicado en la novena posición de la tabla con 19 puntos, manteniéndose en la pelea por ingresar al grupo de los ocho clasificados a los playoffs.

Por su parte, Santa Fe ocupa la decimotercera casilla con 15 unidades y afronta el encuentro con poco margen de error, obligado a sumar si quiere mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Cabe recordar que ambos equipos tienen un partido pendiente, por lo que este compromiso puede ser determinante en sus aspiraciones, en una recta final donde cada punto comienza a tener mayor valor en la tabla.

Bucaramanga vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY viernes 27 de marzo

El partido Bucaramanga vs Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 27 de marzo a partir de las 20:10 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá la señal de YouTube de DeportesRCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:10

España: 02:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:10

Bolivia y Venezuela: 21:10

Estados Unidos: 19:10 (D.C.) - 20:10 (Chicago) - 18:10 (California)

México: 19:10