Selección Colombia: revelan el cambio 'obligado' que habría ante Francia y para el Mundial

La derrota de la Selección Colombia 1-2 frente a Croacia este jueves 26 de marzo dejó varias conclusiones, pero una de las más llamativas apunta directamente al arco, donde se perfila un cambio ‘obligado’ para el próximo compromiso.

Camilo Vargas no jugaría en Colombia vs Francia

El foco está puesto sobre Camilo Vargas, quien tuvo responsabilidad en el segundo gol del equipo europeo, una jugada en la que salió a destiempo tras un tiro de esquina y dejó el arco servido para la anotación rival.

Esa acción terminó por encender el debate en torno a la portería de la Tricolor, especialmente en un momento donde el margen de error es cada vez más reducido pensando en la Copa del Mundo.

En ese contexto, ha cobrado fuerza el nombre de Álvaro Montero, quien para muchos ha hecho méritos suficientes para asumir la titularidad del equipo nacional, al menos como una prueba en el corto plazo.

De hecho, no se descarta que Montero tenga la oportunidad desde el arranque en el próximo amistoso frente a Francia, en lo que sería una decisión técnica con impacto directo en la competencia interna del plantel.

Canal RCN transmitirá Colombia vs Francia

El compromiso ante el conjunto francés se disputará el domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión del Canal RCN, además de sus plataformas digitales como YouTube y DeportesRCN.com.

Varios especialistas y analistas han insistido en que Montero debería ser considerado como el portero titular de Colombia, incluso proyectándolo como una opción fuerte de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, esto no significa que Vargas esté fuera del panorama, ya que el guardameta sigue siendo un fijo en las convocatorias de Néstor Lorenzo y su presencia en la cita mundialista no está en duda.

Lo que sí parece claro es que la titularidad en el arco colombiano vuelve a estar abierta, y el partido frente a Francia podría ser determinante para definir quién tomará la delantera en una de las posiciones más sensibles del equipo.