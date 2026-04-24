EN VIVO Liga BetPlay: Cúcuta vs Junior - minuto a minuto y goles - fecha 18

La fecha 18 de la Liga BetPlay continuará este viernes 24 de abril con el duelo entre Cúcuta Deportivo y Junior, en el que será el tercer partido de la jornada y el único programado para ese día.

El conjunto motilón afronta el compromiso sin opciones de clasificar, pues suma 15 puntos y ya quedó eliminado, aunque mantiene la urgencia de seguir sumando para alejarse de la zona de descenso en la tabla del promedio.

Por su parte, Junior llega en un momento distinto, ubicado en la tercera posición con 31 unidades y con la posibilidad de escalar al segundo lugar en caso de conseguir una victoria en condición de visitante.

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Así, el encuentro enfrenta a dos equipos con realidades opuestas, pero con objetivos claros en este tramo final del todos contra todos, en el que cada resultado empieza a definir tanto la pelea por el título como la permanencia.

Cúcuta vs Junior: cómo VER EN VIVO HOY viernes 24 de abril

El partido Cúcuta vs Junior por la fecha 18 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 24 de abril a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá Fútbol RCN en su canal de YouTube; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00