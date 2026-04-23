Árbitros y VAR para la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I entra en una fase decisiva con la disputa de la fecha 18, una jornada que puede marcar el destino de varios equipos en la lucha por clasificar a los playoffs. La Dimayor dio a conocer las designaciones arbitrales para cada compromiso, en una programación que se extenderá entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril, con partidos clave tanto en la parte alta como en la baja de la tabla.

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Polémico árbitro para Pasto vs Santa Fe

El juego entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, programado para el jueves, tendrá como árbitro central a Carlos Ortega (Bolívar), mientras que en el VAR estará Mauricio Pérez (Antioquia), en un duelo determinante para las aspiraciones cardenales.

Ese mismo día, Millonarios recibirá a Deportes Tolima en El Campín, con Carlos Betancur (Valle) como juez principal. El VAR será responsabilidad de Leonard Mosquera (Antioquia), en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El viernes, Cúcuta Deportivo enfrentará a Junior en el General Santander. Héctor Rivera (Nariño) será el árbitro central, acompañado en el VAR por Lisandro Castillo (Bogotá).

La acción del sábado iniciará con el duelo entre Atlético Bucaramanga y Jaguares con Jonathan Ortiz (Nariño) como árbitro y David Nicolás Rodríguez (Bogotá) en el VAR.

Más tarde, Deportivo Pereira recibirá a Atlético Nacional, con Jhon Ospina (Quindío) como juez central y John Perdomo (Huila) en el VAR, en un partido que enfrenta a un equipo necesitado contra el líder del campeonato.

¿Quién será el árbitro de Cali vs América?

El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América contará con el arbitraje de Luis Delgado (Valle), mientras que Ricardo García (Santander) estará a cargo del VAR, en un duelo siempre cargado de tensión.

En el cierre del sábado, Independiente Medellín se medirá ante Fortaleza con Carlos Márquez (Bolívar) como árbitro central y Never Manjarrez (Córdoba) en el VAR, en un partido clave para el poderoso tras la salida de Alejandro Restrepo.

El domingo continuará la jornada con Águilas Doradas vs Once Caldas, dirigido por Jairo Mayorga (Tolima) y con Stivenson Celeita (Bogotá) en el VAR; seguido por Llaneros vs Alianza, donde José Bautista (Tolima) será el central y Esnaider Pontón (Bogotá) el encargado del VAR.

La fecha se cerrará con Internacional de Bogotá frente a Boyacá Chicó, partido que tendrá a Alejandro Moncada (Antioquia) como árbitro y nuevamente a Mauricio Pérez (Antioquia) en el VAR, completando así una jornada que promete definiciones en la recta final del todos contra todos.