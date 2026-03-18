EN VIVO Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó - minuto a minuto y goles - fecha 12

El estadio Libertad será escenario este miércoles 18 de marzo del duelo entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó, compromiso correspondiente a la duodécima fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

Lea también [Video] Así celebró Falcao la goleada de Millonarios contra Nacional

¿Cómo llegan Pasto y Chicó a la fecha 12 de la Liga BetPlay?

El conjunto nariñense llega en un momento destacado, ubicado en la tercera posición del campeonato con 21 puntos, lo que lo tiene muy cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales.

De hecho, una victoria en casa le permitiría a Pasto consolidarse en la parte alta de la tabla y dar un paso importante hacia la clasificación, objetivo que ha venido construyendo con regularidad en el torneo.

Por su parte, Boyacá Chicó afronta una realidad distinta, ya que se ubica en la decimoséptima casilla con apenas siete unidades, aunque mantiene la esperanza de escalar posiciones, teniendo en cuenta que cuenta con un partido pendiente.

Así, el compromiso en Pasto se presenta como una oportunidad clave para ambos equipos: los locales buscan afianzarse entre los mejores del torneo, mientras que la visita necesita sumar para seguir con opciones de meterse en la pelea por clasificar.

Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 18 de marzo

El partido Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó por la duodécima fecha de la Liga BetPlay se disputará este miércoles 18 de marzo a partir de las 16:10 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:10

España: 22:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:10

Bolivia y Venezuela: 17:10

Estados Unidos: 17:10 (D.C. y Florida) - 16:10 (Chicago) - 13:10 (Los Ángeles)

México: 15:10