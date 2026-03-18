[Video] Así celebró Falcao la goleada de Millonarios contra Nacional

El delantero colombiano Radamel Falcao García fue protagonista fuera de la cancha en la reciente victoria de Millonarios ante Atlético Nacional, en juego correspondiente a la duodécima fecha Liga BetPlay.

El compromiso, disputado el martes 17 de marzo, terminó con un contundente 3-0 a favor del equipo azul, que firmó una de sus mejores presentaciones recientes frente a uno de sus históricos rivales.

Aunque no estuvo en convocatoria, el delantero de 40 años dijo presente en el estadio y siguió el partido desde uno de los palcos, acompañado por Enrique Camacho, presidente del club, y el accionista mayoritario Gustavo Serpa.

Desde allí, Radamel Falcao García fue captado en video mientras celebraba uno de los goles del conjunto embajador, mostrando su cercanía con el grupo y su compromiso pese a no estar en el terreno de juego.

Video de Falcao celebrando los goles de Millonarios contra Nacional

El triunfo no solo significó tres puntos importantes, sino que ratificó el buen momento de Millonarios ante Nacional, rival al que le ha marcado seis goles en los dos últimos enfrentamientos directos.

¿Por qué Falcao no es convocado en Millonarios?

Cabe recordar que el Tigre no ha sido tenido en cuenta en las últimas convocatorias debido a una molestia física que lo ha mantenido al margen de la competencia oficial.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el delantero reaparezca en el próximo compromiso frente a Once Caldas, el cual se disputará en el estadio Palogrande por la fecha 13 del campeonato.

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En ese contexto, se espera que el técnico Fabián Bustos pueda contar nuevamente con Falcao como una de las alternativas en el frente de ataque, donde actualmente están por delante nombres como Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Posición de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I

Con esta victoria, Millonarios FC alcanzó los 17 puntos y se ubicó parcialmente en la octava posición de la tabla, manteniéndose en la pelea pese a tener varios partidos pendientes en la Liga BetPlay.