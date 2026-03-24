EN VIVO Liga BetPlay: Fortaleza vs Pasto- minuto a minuto y goles - fecha 13

El duelo entre Fortaleza CEIF y Deportivo Pasto marcará uno de los cierres de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I, en un compromiso que enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos en el campeonato.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, donde Fortaleza intentará hacerse fuerte como local para cortar una racha negativa que lo ha relegado a la zona media de la tabla.

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Fortaleza vs Pasto: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 24 de marzo

El partido Fortaleza vs Pasto por la fecha 13 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 13 de marzo a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

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¿Cómo llegan Fortaleza y Pasto a la fecha 13 de la Liga Betplay?

El conjunto capitalino llega golpeado tras caer ante Deportes Tolima y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, situación que ha generado dudas en su rendimiento colectivo.

Fortaleza suma 14 puntos y se ubica fuera del grupo de los ocho, por lo que este compromiso es clave para no perderle pisada a los puestos de clasificación.

Mientras que Deportivo Pasto vive un presente mucho más sólido. El equipo nariñense se encuentra en la parte alta de la tabla con 24 puntos y de llegar a vencer a Fortaleza como visitante se podría llegar a consolidar como líder de la competencia.