Rodrigo Conteras se fue de Colombia: confirman el motivo

Una de las grandes razones del repunte de Millonarios para esta Liga BetPlay 2026-I fue nada más ni nada menos que la llegada de Ariel Michaloutsos, director deportivo que se encargó del tema del mercado de fichajes. Con el dirigente argentino, el club respondió a la exigencia de armar un equipo competitivo y lo hizo fichando a Rodrigo Contreras como el máximo artífice del buen momento.

Lea también Pereira y Cúcuta igualaron en Yopal en un partido plagado de errores

Millonarios también se armó con Rodrigo Ureña que es una muralla en el mediocampo de la institución bogotana junto con Mateo García, Édgar Elizalde, entre otros. Sin embargo, Rodrigo Contreras es sin duda alguna, el mejor fichaje en lo que va de la Liga BetPlay.

Es uno de los goleadores del torneo, viene de marcar goles contra Once Caldas y Atlético Nacional, además de un doblete en Copa Sudamericana justamente contra los antioqueños. En medio de la preparación para la siguiente fecha, el delantero se fue del país.

¿POR QUÉ RODRIGO CONTRERAS SE DEVOLVIÓ A ARGENTINA?

El calendario de Millonarios se empezará a apretar cada vez más con las responsabilidades internacionales que tendrán por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y por la continuidad de la Liga BetPlay en donde están en primeras posiciones.

Rodrigo Contreras dejó Colombia y regresó a Argentina después de anotarle a Once Caldas. El delantero habría tomado la oportunidad de volver a su país para pasar el tiempo con su familia en medio de la continuidad de la Liga BetPlay antes de enfrentar a Fortaleza en el Estadio El Campín.

Lea también Millonarios se adelanta al 2026-II: tendría nuevo fichaje desde Once Caldas

En las redes sociales de Rodrigo Contreras, el delantero publicó una foto en el aeropuerto, luego una imagen con su hijo, acompañado de la siguiente frase, “te amo, hijo. Feliz de estar con vos” y otra de su hijo patinando por una calle. Todo esto tiene una explicación, y, los hinchas pueden estar tranquilos, pues tiene que ver con descanso que habría dado Fabián Bustos.

No tiene nada que ver con el mercado de fichajes, de algún cambio de equipo, y aún más cuando el argentino ha dicho en reiteradas ocasiones que está cómodo en el club. Por la tranquilidad en la tabla y el repunte de Millonarios, Fabián Bustos habría dado tiempo libre, dado que hay una semana larga para preparar el siguiente partido.

¿CUÁNTOS GOLES LLEVA RODRIGO CONTRERAS CON MILLONARIOS?

Rodrigo Contreras ha sido uno de los grandes goleadores en lo que va de la Liga BetPlay 2026-I después de 13 fechas disputadas. No estuvo en dos compromisos por una pequeña lesión. El ‘Tucu’ ya lleva seis goles con la camisa del cuadro albiazul y está a solo tres anotaciones de Andrey Estupiñán y Dayro Moreno con nueve.

Además, le ha marcado a Atlético Nacional y Once Caldas. No le ha pesado jugar contra los grandes del Fútbol Profesional Colombiano. También suma un partido de Copa Sudamericana en el que marcó doblete frente a los verdolagas. En ese orden de ideas, ya registra 12 partidos disputados y ocho goles.

RODRIGO CONTRERAS VOLVERÍA EN LA FECHA 14 CON MILLONARIOS

Después del partido contra Once Caldas y esos días que les habrían dado de descanso a los jugadores, Rodrigo Contreras tendrá que regresar a Bogotá en próximas horas para preparar el partido frente a Fortaleza. Una semana larga le dio la mano al delantero argentino y al club.

Lea también Colombia busca nueva victoria: así va el historia vs Croacia y Francia

Y es que, el próximo partido de Millonarios, en el que el tucumano esperará vulnerar nuevamente el arco rival será el lunes 30 de marzo cuando reciban la visita de Fortaleza en el Estadio El Campín. Ahí regresará a la competencia el atacante para buscar una nueva victoria con la necesidad de reafirmarse en el selecto grupo de los ocho.