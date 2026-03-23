EN VIVO Liga BetPlay: Independiente Santa Fe vs Medellín - minuto a minuto y goles - fecha 13

Independiente Santa Fe e Independiente Medellín se enfrentarán este lunes 23 de marzo en el estadio El Campín de Bogotá, en uno de los partidos más llamativos de la decimotercera fecha de la Liga BetPlay. El compromiso será el segundo de la jornada de lunes y pondrá frente a frente a dos equipos que todavía están en deuda con sus campañas.

El conjunto cardenal llega a este encuentro en la decimoquinta posición de la tabla con 12 puntos, un registro que lo obliga a empezar a ganar con mayor regularidad si quiere volver a meterse en la pelea por la clasificación. Además, Santa Fe todavía tiene un partido pendiente, aparte del que afrontará esta tarde en Bogotá.

Por su parte, Medellín tampoco ha logrado despegar del todo en el campeonato y se presenta a este duelo con 13 unidades. El cuadro antioqueño también tiene un compromiso aplazado más allá del de esta fecha, de manera que sabe que todavía cuenta con margen para acomodarse en la tabla, aunque para eso necesitará comenzar a sumar de a tres.

Así las cosas, el duelo en El Campín aparece como una buena oportunidad para que cualquiera de los dos dé un golpe sobre la mesa y recorte distancia frente al grupo de los ocho. Tanto Santa Fe como Medellín están obligados a mostrar una mejor versión en un momento del torneo en el que cada punto empieza a tener un valor mayor.

Santa Fe vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY lunes 23 de marzo

El partido Santa Fe vs Medellín por la fecha 13 de la Liga BetPlay se disputará este lunes 23 de marzo a partir de las 16:10 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá la señal de YouTube de DeportesRCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:10

España: 22:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:10

Bolivia y Venezuela: 17:10

Estados Unidos: 17:10 (D.C. y Florida) - 16:10 (Chicago) - 13:10 (Los Ángeles)

México: 15:10