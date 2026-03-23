Repetto 'morirá en la suya' en Santa Fe: tres decisiones que no toleran los hinchas

Pablo Repetto se jugará este lunes 23 de marzo una de sus últimas cartas al frente de Independiente Santa Fe, y lo hará fiel a una idea que hoy parece más cercana al capricho que a una convicción respaldada por resultados.

El equipo cardenal recibirá a Medellín por la decimotercera fecha de la Liga BetPlay en un contexto delicado, lejos de una posición de privilegio en la tabla y con un panorama cada vez más complejo de cara a la clasificación.

Más allá de los puntos que se han escapado y del funcionamiento que no termina de aparecer, hay una sensación instalada entre buena parte del entorno santafereño: Repetto insiste en decisiones que no se compadecen con el presente del plantel. Y la lista de convocados conocida apenas unas horas antes del partido no hizo más que reforzar esa lectura.

Todo apunta a que el entrenador uruguayo, de 52 años, morirá en la suya. Porque cuando el margen de error se reduce al mínimo, lo esperable sería que Santa Fe acudiera a sus mejores hombres, o al menos a los futbolistas que atraviesan un momento competitivo aceptable. Sin embargo, Repetto vuelve a sostener nombres que hoy no parecen justificar su presencia ni siquiera como alternativas desde el banco.

Repetto insiste con Palacios y Shirra Mosquera

Uno de esos casos es el de Luis Ángel Palacios. El extremo no ha logrado marcar diferencia desde su llegada y, por el contrario, sus actuaciones han dejado más dudas que certezas. Aun así, sigue apareciendo de manera constante en las convocatorias, como si el cuerpo técnico estuviera viendo una versión del jugador que el resto todavía no encuentra.

Algo similar ocurre con Edwin ‘Shirra’ Mosquera, otro de los fijos de Repetto pese a que su rendimiento tampoco ha estado a la altura. El atacante no solo ha carecido de peso ofensivo, sino que tampoco ha logrado convertirse en una solución táctica para un equipo que precisamente necesita desequilibrio, rebeldía y claridad en los últimos metros. Su permanencia en la consideración del DT hoy resulta difícil de explicar.

Jáder Obrian, 'borrado' en Santa Fe

Pero quizá la decisión más desconcertante de todas es la ausencia de Jáder Obrian. En un plantel escaso de respuestas por las bandas, sorprende que un jugador de su recorrido, su técnica y su perfil ofensivo no tenga cabida. Más aún cuando Santa Fe hizo un esfuerzo económico importante para vincularlo tras su paso por la MLS, con la expectativa de que se convirtiera en una pieza relevante.

La comparación se vuelve inevitable. Mientras Palacios y Mosquera siguen siendo respaldados pese a un nivel bajo, Obrian ni siquiera entra en la discusión. Y eso termina enviando un mensaje preocupante: que en Santa Fe no necesariamente juegan o son tenidos en cuenta los que mejor están, sino los que encajan en una idea rígida que hasta ahora no ha dado resultados. Repetto parece decidido a sostener sus apuestas hasta el final, incluso si eso lo arrastra con ellas.

El problema para Santa Fe es que el tiempo se agota y la terquedad no suele ser buena consejera cuando el equipo no funciona, no convence y además está obligado a competir pronto en la Copa Conmebol Libertadores. Si Repetto realmente va a morir en la suya, como todo indica, al menos debería hacerlo con una propuesta reconocible. Por ahora, lo que deja es más preocupación que certezas en un club que no encuentra rumbo cuando más necesita claridad.

Convocatoria de Santa Fe contra Medellín HOY

Porteros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.

Defensas: Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Juan Sebastián Quintero, Jhon Rentería, Christian Mafla y Jeison Angulo.

Mediocampistas: Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres y Maximiliano Lovera.

Extremos: Luis Palacios, Edwin 'Shirra' Mosquera, Yeicar Perlaza y Omar Fernández Frasica.

Delanteros: Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.