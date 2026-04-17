EN VIVO Liga Betplay: Jaguares vs Pasto - minuto a minuto y goles - fecha 17

Inicia una nueva fecha de la Liga Betplay en la que los protagonistas serán Jaguares y Pasto, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades aunque con distintos objetivos.

Jaguares deberá aprovechar la condición de local para ganar y alejarse de la zona del descenso. Mientras que Deportivo Pasto, el cual ya se encuentra clasificado a la siguiente instancia, también deberá sumar de a tres unidades para beneficiarse en la siguiente ronda y de paso sumar puntos en la reclasificación.

Jaguares vs Pasto: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 17 de abril

El partido entre Jaguares vs Pasto por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 17 de abril a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Resumen: Colombia (3) vs. Brasil (0) | Conmebol Sub-17 2026

¿Cómo llegan Jaguares y Pasto a la fecha 17 de la Liga Betplay?

El equipo comandado por Hubert Bodhert llega a enfrentarse contra el segundo del campeonato tras haber caído en su último partido contra Nacional en el Atanasio Girardot, resultado que los dejó en la casilla 18 con 14 unidades.

Mientras que la escuadra de Jonathan Risueño se ubica en la segunda casilla con 31 puntos y viene de vencer a Deportes Tolima en condición de local.