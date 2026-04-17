Luis Díaz sí es candidato a ganar el Balón de Oro: L'Équipe

La temporada 2025/2026 está en su recta final, después de que se definieran los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League. En un año en el que la Copa del Mundo se roba las miradas, el diario francés L'Équipe sorprendió al dar a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro.

Entre la lista de aspirantes causó emoción en Colombia la presencia de Luis Fernando Díaz, figura de la Selección Colombia, quien está cumpliendo con una temporada brillante con la camiseta del Bayern Múnich.

Lucho se ha destacado por registrar, hasta entonces, 39 participaciones de gol, que se reparten en 24 anotaciones y 15 asistencias.

Adicionalmente, el rendimiento de Díaz le ha servido para convertirse en uno de los mejores extremos del mundo y en hombre de confianza del director técnico Vincent Kompany.

Candidatos a ganar el Balón de Oro

Entre las valoraciones de L'Équipe, que es junto a France Football y UEFA, uno de los organizadores del Balón de Oro, se destaca que los franceses Ousmane Dembélé (París Saint Germain) y Michael Olise (Bayern Múnich) son los máximos candidatos para quedarse con el reconocimiento.

Otros favoritos son el británico Harry Kane, el español Lamine Yamal y el mediocampista del Arsenal Declan Rice.

El listado de candidatos lo completan, además de Lucho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Julián Álvarez.

Causó sorpresa que L'Équipe no tuvo en cuenta en este primer listado al brasileño Vinícius Jr y al francés Kylian Mbappé, ambos figuras de Real Madrid.

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¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea programada para la última semana de septiembre.