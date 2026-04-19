EN VIVO Liga Betplay: Junior vs Llaneros - minuto a minuto y goles - fecha 17

La fecha 17 de la Liga Betplay no se detiene y uno de los partidos más esperados de la jornada es el de Junior de Barranquilla frente a Llaneros, ya que el equipo comandado por Alfredo Arias en la zona del banquillo técnico buscará su clasificación a la siguiente fase de la competencia local.

El cuadro 'tiburón' se encuentra dentro de los ocho mejores de la liga, pero todavía no ha confirmado su clasificación. Sin embargo, de llegar a sumar de a tres unidades en En el Estadio Roberto Meléndez alcanzaría el "número mágico".

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Junior vs Llaneros: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 19 de abril

El partido entre Junior vs Llaneros por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

Bolivia y Venezuela: 19:20

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¿Cómo llegan Junior y Llaneros a la fecha 17 de la Liga Betplay?

Junior tendrá la posibilidad de auspiciar como local y también llega mejor posicionado en la tabla de la Liga Betplay, ya que está ubicado en la casilla #4 con 28 unidades tras 9 victorias, 1 empate y 6 derrotas.

Mientras que por el lado del equipo de Villavicencio también se encuentra con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia de la competencia, pero para ello deberá sumar solo resultados positivos en los últimos encuentros, ya que está en el puesto 13 con 21 puntos tras 4 triunfos, 9 empates y 3 derrotas.