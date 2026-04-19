Definidos los cuadrangulares finales del Torneo Betplay 2026-I

El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello los respectivos torneos que se están disputando, tal como es el caso del Torneo Betplay 2026-I, el cual ya comenzará con su fase de cuadrangulares.

La fase del "todos contra todos" de la segunda división del FPC terminó de manera exitosa, se conocieron los ocho mejores equipos que avanzaron a los cuadrangulares finales y ya se llevó a cabo el respectivo sorteo que ordenó a los equipos en los siguientes grupos.

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Cuadrangulares finales Torneo Betplay

El Torneo BetPlay 2026-I entró en su fase decisiva tras el sorteo de los cuadrangulares semifinales, instancia que irá definiendo y dando puntos para los dos equipos que quieran el ascenso a la primera división en la gran final de la temporada.

Luego de 15 fechas intensas en el todos contra todos, quedaron definidos los ocho clasificados que siguen en carrera por el título y en donde sin duda alguna el Inter Palmira es el favorito, ya que a lo largo del "todos contra todos" solamente cayó en una oportunidad.

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Los equipos que avanzaron a esta fase fueron Internacional de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado FC, Real Cartagena, Bogotá FC, Barranquilla FC y Tigres FC, quienes lograron ubicarse entre los mejores del campeonato y que permitieron que se llevara a cabo el sorteo oficial por parte de Dimayor que terminó dejando los grupos de la siguiente manera:

Grupo A

Inter Palmira

Envigado

Tigres FC

Deportes Quindío

Grupo B

Unión Magdalena

Real Cartagena

Bogotá FC

Barranquilla FC

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Primera fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay definida

Una vez realizado el sorteo de para los cruces de los cuadrangulares también se determinó cuáles serían los enfrentamientos de la primera jornada la cual todavía no tiene fecha oficial para llevarse a cabo:

Grupo A

Quindío vs Envigado

Tigres vs Inter Palmira

Grupo B