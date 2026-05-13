Once Caldas afrontará este miércoles una verdadera final en Barranquilla. El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera visitará a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, desde las 8:15 p.m., en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, con la obligación de ganar para mantener vivo el sueño de avanzar a las semifinales.

EN VIVO Liga Betplay: Junior vs. Once Caldas - minuto a minuto y goles - Cuartos de final (vuelta)

El cuadro albo llega golpeado tras la derrota 1-0 sufrida en Manizales el pasado fin de semana, en un partido en el que Junior logró imponer condiciones gracias a la presión alta, la recuperación rápida de balón y una defensa sólida que neutralizó los ataques del local. Ese resultado obliga ahora al Once a conseguir, como mínimo, una victoria por un gol de diferencia para forzar la definición desde el punto penal.

Consciente de lo que está en juego, el cuerpo técnico decidió mantener la base del equipo que inició el compromiso de ida. De esta manera, el Once Caldas saldría con Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jeider Riquett y Juan Pablo Patiño; Robert Mejía, Andrés Felipe Roa y Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez.

Guillermo Paiva estaría en el frente de ataque contra Once Caldas

Las principales novedades pasan por la continuidad de Andrés Felipe Roa en el once titular por encima de Jader Quiñones y la recuperación de Juan Pablo Patiño, quien superó molestias musculares y estará disponible desde el arranque.

Por el lado del Junior, se perfilan algunas modificaciones respecto al primer duelo. El conjunto barranquillero tendría a Yeison Suárez y Jesús Rivas como novedades, mientras que Guillermo Paiva comandaría el ataque ante la ausencia en el once inicial de Luis Fernando Muriel, quien se recupera de una sobrecarga muscular y comenzaría el partido en el banco.