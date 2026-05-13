Rodallega desmiente internas en Santa Fe: “Nos reíamos de esos rumores”

El delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, habló de frente de los rumores sobre supuestas divisiones al interior del plantel cardenal y dejó claro que la unión del grupo ha sido una de las claves del buen momento que atraviesa el equipo en la Liga BetPlay 2026-I.

Hugo Rodallega desmiente crisis en Independiente Santa Fe: “El grupo siempre estuvo unido”

Tras la clasificación a las semifinales, el atacante aseguró que dentro del camerino nunca existieron problemas con el cuerpo técnico y que las versiones externas solo generaban risas entre los jugadores.

“Nosotros siempre que escuchamos eso de que el camerino estaba roto o de que no había buena relación con el entrenador y su cuerpo técnico, siempre nos reíamos internamente porque sabíamos lo que éramos dentro”, afirmó el goleador, desmintiendo cualquier tipo de conflicto en la interna santafereña.

Rodallega destacó que la fortaleza emocional del plantel ha sido determinante para superar los momentos difíciles del semestre y mantenerse en la pelea por el título: “Sabemos lo que hemos sido, un grupo unido, un grupo que siempre persevera, un grupo que es resiliente, que siempre está buscando todos juntos el bien para esta institución. Y bueno, ahora lo demostramos con buen fútbol, ganando y gustando a la gente”, agregó el experimentado delantero.

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El atacante también evitó escoger rival para la próxima semifinal, instancia en la que Santa Fe podría enfrentar a Once Caldas o a Junior de Barranquilla. Para Rodallega, cualquiera de los dos representa una exigencia máxima por el nivel mostrado durante el campeonato.

“No, no, yo ahí no. El que sea, yo creo que son dos rivales iguales de complicados. Estamos en la final, estamos los ocho mejores, ahora bueno, van a ser los cuatro mejores. Y es por mérito, hay jugadores de mucho nivel, hay equipos que vienen jugando muy bien durante todo el semestre, así que contra quien sea, Santa Fe tiene que estar listo”, comentó.

El referente cardenal envió un mensaje de confianza para la afición: “Aquí estamos en la pelea. Nosotros siempre estamos peleando hasta lo último a Santa Fe, no hay que darlo por muerto”.