EN VIVO Liga BetPlay: Medellín Vs América - minuto a minuto y goles - fecha 14

Deportivo Independiente Medellín recibe este lunes 30 de marzo a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot en uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Medellín lucha por clasificar

Deportivo Independiente Medellín tratará de recuperar terreno y volver al triunfo, luego de caer con Santa Fe en la fecha anterior.

El conjunto antioqueño buscará una victoria que le permita seguir con opciones de clasificar, ya que se ubica en la posición 15 con solo 13 unidades.

Adicionalmente, los dirigidos por Alejandro Restrepo intentarán llegar al mejor nivel, antes del debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

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América quiere asegurar su lugar en los ocho

Por el lado de América de Cali, los escarlatas registran dos empates y una victorias en sus más recientes compromisos.

Los vallecaucanos son sextos con 21 puntos, por lo que en esta jornada no saldrán del grupo de los ocho.

Medellín Vs América: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Medellín contra América de Cali por la fecha 14 de la Liga BetPlay se juega este lunes 30 de marzo a partir de las 6:10 de la tarde.

El encuentro en el Atanasio Girardot se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports + y también contará con transmisión de Deportes RCN.