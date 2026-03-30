David González se cansó y tomó decisión severa con 2 jugadores de América

América de Cali ha venido de más a menos en el semestre de apertura de la Liga Betplay 2026, manteniendo un rendimiento irregular en las últimas jornadas de la competencia que empiezan a preocupar con respecto a su clasificación a la siguiente instancia.

La 'mechita' bajó drásticamente de posiciones y ya se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones, por lo que será de suma importancia volver a sumar de a tres unidades frente a Independiente Medellín, un duelo definitivo en donde David González no contará con dos de sus delanteros por decisión técnica, los cuales también han venido decayendo en cuanto a su rendimiento.

David González dejó por fuera a Borrero y Murillo

La fecha 14 de la Liga Betplay ha traído consigo varias sorpresas desde que inició la jornada y, posteriormente, cambios en la tabla de posiciones que no vendrían beneficiando mucho a América de Cali, ya que ha cedido terreno y ya varios equipos están a poco de alcanzarlo.

El equipo que encabeza David González lleva un rendimiento bastante irregular en sus últimos compromisos, sumando dos empates, una derrota y dos partidos perdidos, por lo que sumar de a tres unidades en el Estadio Atanasio Girardot sería una de las prioridades.

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El duelo no será para nada sencillo, Medellín ya no tiene nada que perder, pues no tiene chance de quedarse con un cupo dentro de los ocho, pero tampoco regalará el partido, por lo que el estratega antioqueño decidió tomar medidas inesperadas en cuanto a la conformación de su plantilla para asumir el duelo.

González decidió viajar a Medellín con dos bajas sensibles en la zona ofensiva, pero que fueron por decisión suya. América no contará con Dylan Borrero y Jhon Murillo. Además, también quedó fuera Cristian Tovar, quien cumple fecha de sanción, y Nicolás Hernández, quien se sigue recuperando de una lesión.

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¿Cómo llega América en la tabla de posiciones a enfrentar a Medellín?

El conjunto 'escarlata' arriba al Atanasio Girardot en la sexta casilla con 21 unidades, habiendo ganado seis partidos, empatado en tres ocasiones y caído en otras tres oportunidades.

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Último partido entre Medellín vs América

La última vez que se vieron frente a frente Independiente Medellín y América de Cali fue justamente en el Estadio Atanasio Girardot, en la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2025-II.

En esta ocasión se repartieron los puntos tras empatar por un marcador de 1-1 en donde los protagonistas fueron Baldomero Perlaza y Yojan Garcés.