EN VIVO Liga Betplay: Millonarios vs Tolima - minuto a minuto y goles - fecha 18

Comienza una fecha definitiva en la Liga Betplay, en donde Millonarios vuelve a ser protagonista al recibir a Deportes Tolima en el Estadio El Campín el jueves 23 de abril sobre las 20:00 hora local.

Este encuentro será definitivo tomando en cuenta que el cuadro 'embajador' está obligado a sumar de a tres unidades si quiere soñar con la difícil clasificación a la siguiente instancia de la competencia local en donde el 'vinotinto y oro' ya tiene un cupo asegurado.

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Millonarios vs Tolima: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 23 de abril

El partido entre Millonarios vs Tolima por la fecha 18 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

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¿Cómo llegan Millonarios y Tolima a la fecha 18 de la Liga Betplay?

Millonarios no la viene pasando bien en la competencia local y una aparatosa derrota por goleada 3-1 por parte de América de Cali, lo dejó penando en la casilla 11 con 22 unidades obtenidas en seis victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Mientras que el equipo comandado por Lucas González selló su clasificación a cuartos de final al vencer a Pereira en la fecha 17 y llegó a 30 puntos que le permiten instaurarse en la cuarta posición.