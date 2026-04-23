Alberto Gamero tendría primera experiencia en el exterior: dirigiría en la Copa Libertadores

Infortunadamente, los resultados no se le estaban dando a Alberto Gamero con el Deportivo Cali. No pudo sellar la clasificación el semestre pasado y en este certamen, la paciencia de los hinchas ya estaba llegando a un límite. Todo se rompió en la fecha 10 cuando Gamero decidió dar un paso al costado.

Lea también La mala estadística que Millonarios quiere corregir vs Tolima en la Liga BetPlay

En esa jornada, el Deportivo Cali perdió en el Estadio Palmaseca contra Once Caldas con una diferencia de 0-2. Luego, en la rueda de prensa, Alberto Gamero renunció a su cargo como director técnico azucarero, afirmando que fue una medida propia y que lo hizo porque sentía que no había ‘buen aroma’, seguramente con la hinchada y por la situación delicada.

A partir de ese momento, el nombre de Alberto Gamero ha vuelto a sonar en los últimos días con el Deportivo Independiente Medellín que confirmó la salida de Alejandro Restrepo. De hecho, se habló de un acuerdo verbal con los ‘Poderosos’, pero la cosa podría cambiar.

EL EQUIPO INTERNACIONAL QUE FICHARÍA A ALBERTO GAMERO

Cuando salió esa noticia del Medellín, todo estaba fresquito por la salida de Alejandro Restrepo y la posible vinculación del entrenador samario. Sin embargo, salió a la luz que el miércoles 22 de abril no había llegado ninguna oferta. Son puros intereses y en las últimas horas, desde Colombia y Bolivia afirmaron que el Bolívar de La Paz busca al ex Millonarios.

Claudia Helena Hernández, peridosiat colombiana escribió en sus redes sociales este jueves 23 de abril que el Bolívar de La Paz está pensando en contratar a Alberto Gamero. La realidad es que los resultados del cuadro boliviano no son los mejores en la Copa Libertadores con una derrota y un empate, mientras que en el rentado local suman siete puntos en la tercera posición tras tres fechas disputadas.

Estos resultados fueron suficientes para que el Bolívar tomara la decisión de cesar a Flavio Robatto como director técnico de la institución del altiplano. Ante esta salida, Alberto Gamero aparece como una prioridad, dado que hay cercanías por el director deportivo que es colombiano y que anhela tenerlo.

LA CLAVE PARA QUE ALBERTO GAMERO SEA DIRECTOR TÉCNICO DEL BOLÍVAR DE LA PAZ

Bolívar estaría pensando en Alberto Gamero en esta liga de Bolivia y para la Copa Libertadores en busca de mejorar los resultados adversos que ha tenido últimamente, sobre todo en el rentado internacional. El Samario ha ganado títulos en Colombia y por eso llama aún más la atención.

Este interés por contratar al samario que dejó huella en Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios es por Sebastián Lopera, quien llegó para tomar el cargo del director deportivo en Bolívar. El colombiano lo tiene como una de las máximas prioridades y este interés salió por gusto propio del directivo.

Sin embargo, a Alberto Gamero le tocará pelear con otros perfiles, dado que, la información de Agustín Suárez indica que Sebastián Lopera prioriza tener a un entrenador colombiano. Llama la atención Gamero y Roberto Mosquera, colombo peruano que ha hecho su carrera como técnico en Perú.

Además, hay otros candidatos como Carlos Bustos, Cristian Díaz, Javier Rabanal y Juan Cruz Real, este último que también es propuesta de Sebastián Lopera. Habrá que esperar la decisión que tome la institución en próximas horas con esa posibilidad de tener a Alberto Gamero como entrenador.

ALBERTO GAMERO VOLVERÍA A DIRIGIR EN COPA LIBERTADORES

Dirigir la Copa Libertadores es un aliciente para pensar en que el entrenador magdalenense tome una oferta del Bolívar. La cosa es que le tocará tomar riesgos y acelerar en la campaña internacional por la necesidad de revertir los malos resultados en un grupo que comparten con Independiente de Rivadavia, Deportivo La Guaira y Fluminense.

Lea también Gamero tendría acuerdo verbal con un 'grande' de la Liga BetPlay

Por ahora, Bolívar va tercero en la clasificación de su grupo en la Copa Libertadores con apenas una unidad, mismo puntaje que Fluminense. Alberto Gamero ya sabe lo que es dirigir este torneo cuando estuvo en dicho torneo con Boyacá Chicó en 2008 y en 2009. Luego, estuvo con el Deportes Tolima, Junior y con Millonarios.

Aunque no fueron los mejores resultados, es positivo que Alberto Gamero ya cuenta con la experiencia en la Copa Libertadores con estos equipos colombianos y ahora esperaría poder tomar la oferta si llega de Bolívar y tratar de corregir la campaña internacional.