EN VIVO Liga Betplay: Once Caldas vs Internacional de Bogotá - minuto a minuto y goles - fecha 17

La fecha 17 está a punto de llegar a su fin y uno de los últimos encuentros que se disputará es justamente el de Once Caldas contra Internacional de Bogotá en el Estadio Palogrande, siendo uno de los duelos más importantes ya que ninguno tiene todavía su puesto asegurado a la siguiente instancia de la Liga Betplay.

El 'blanco blanco' no llega con un buen presente deportivo, ha cedido muchos puntos en condición de local, pero este es el momento en el que el Arriero Herrera debe demostrar que si quiere continuar al mando del equipo con una victoria que los acerque al número mágico de la clasificación.

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Once Caldas vs Internacional de Bogotá: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 20 de abril

El partido entre Once Caldas vs Internacional de Bogotá por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este lunes 20 de abril a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

Bolivia y Venezuela: 19:20

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¿Cómo llegan Once Caldas e Internacional de Bogotá a la fecha 17 de la Liga Betplay?

El cuadro manizaleño llega mejor posicionado, ya que se encuentra en la sexta casilla con 26 puntos obtenidos en seis victorias, ocho empates y dos derrotas.

Sin embargo lo sigue muy de cerca Inter, pues está en el séptimo lugar con 25 puntos luego de seis triunfos, siete empates y tres partidos perdidos.