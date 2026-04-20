Medellín se va del Atanasio Girardot a buscar la clasificación en otro estadio

Cada vez falta menos para que termine la fase del "todos contra todos" de la Liga Betplay 2026 de apertura y junto con ello Independiente Medellín vuelve a ser protagonista, ya que logró vencer a Alianza FC en condición de visitante y se mantiene con vida.

El 'poderoso de la montaña' se mantiene con opciones de clasificar a la siguiente instancia de la Liga Betplay y todo gracias al partido que tiene pendiente de la fecha 10 contra Boyacá Chicó, el cual se debía jugar en el Estadio Atanasio Girardot, pero Dimayor confirmó el escenario deportivo en donde se llevará a cabo.

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Medellín se va hasta Itagüí para enfrentar a Boyacá Chicó

El equipo comandado por Alejandro Restrepo llega con pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Liga Betplay, pero la ilusión es lo último que se pierde, en especial después del triunfo por la mínima diferencia frente a Alianza en el marco de la fecha 17.

Matemáticamente Medellín aún puede soñar con la clasificación y el título, pero ello se da porque tiene un partido pendiente de la fecha 10, el cual si logra ganarlo acortará distancia con los equipos que están dentro de los ocho mejores quedando con 23 puntos.

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En este partido contra Boyacá Chicó, el DIM auspiciará como local, pero no lo hará justamente en el Estadio Atanasio Girardot, ya que Dimayor dio a conocer que se tendrían que trasladar hasta el Estadio Metropolitano de Itagüí.

"Nos permitimos confirmar el estadio y la hora del encuentro válido por la Fecha 10 entre Independiente Medellín y Boyacá Chicó de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026".

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¿Cuándo se jugará el partido entre Medellín vs Boyacá Chicó?

El duelo que estaba pendiente y que pondrá a Independiente Medellín al día con sus partidos jugados y cada vez más cerca de los ocho mejores de la competencia, se llevará a cabo el miércoles 22 de abril sobre las 18:20.

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Así llega Medellín en la tabla de posiciones de la Liga Betplay

1. Atlético Nacional | 37 puntos | +20 DG

2. Deportivo Pasto | 34 puntos | +6 DG

3. Junior | 31 puntos | +6 DG

4. Deportes Tolima | 30 puntos | +12 DG

5. América de Cali | 27 puntos | +9 DG

6. Once Caldas | 26 puntos | +7 DG

7.Internacional de Bogotá | 25 puntos | -1 DG

8. Santa Fe | 23 puntos | +4 DG

9. Deportivo Cali | 23 puntos | +3 DG

10. Bucaramanga | 22 puntos | +9 DG

11. Millonarios | 22 puntos | +6 DG

12. Águilas Doradas | 22 puntos | -6 DG

13. Llaneros | 21 puntos | 0 DG

14. Medellín | 20 puntos | 0 DG

15. Fortaleza | 19 puntos | -4 DG

16. Cúcuta Deportivo | 15 puntos | -11 DG

17. Alianza Valledupar | 15 puntos | -14 DG

18. Boyacá Chicó | 15 puntos | -11 DG

19. Jaguares de Córdoba | 14 puntos | -15 DG

20. Deportivo Pereira | 7 puntos | -17 DG