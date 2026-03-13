EN VIVO Liga BetPlay: Once Caldas vs Pasto - minuto a minuto y goles - fecha 11

Se disputa la jornada 11 de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Once Caldas vs Deportivo Pasto, dos escuadras que empezaron de manera similar la competencia y que justamente ahora se encuentran en la zona alta de la tabla de posiciones, por lo que este encuentro será uno de los más importantes.

El equipo que logre quedarse con los tres puntos se convertirá automáticamente en el líder de la competencia, por lo que ambas escuadras deben salir por todo al terreno de juego desde el primer momento.

Once Caldas vs Pasto: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 13 de marzo

El partido Once Caldas vs Pasto por la fecha 11 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 13 de marzo a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

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¿Cómo llegan Once Caldas y Pasto a la fecha 11 de la Liga Betplay?

Once Caldas tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva ocasión y llega al encuentro con un rendimiento excepcional tras completar una racha de tres partidos en los que ha sumado nueve puntos posibles, lo que justamente lo está dejando en la tercera casilla con 19 unidades.

Sin embargo, por el lado del cuadro 'volcánico' el panorama también es sobresaliente, ya que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 21 puntos, las mismas que el líder, Atlético Nacional, siendo esta una motivación para obtener la victoria en el compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande.