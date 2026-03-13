Deportes Tolima NO podría jugar la Libertadores en Ibagué, ¿dónde oficiaría como local?

Deportes Tolima podría enfrentar inconvenientes para utilizar su estadio como sede en la próxima Copa Libertadores, según se conoció recientemente en el programa deportivo Bajo Presión.

Durante la emisión del espacio radial, el presidente del club, César Camargo, reconoció que existen algunas dificultades logísticas y de infraestructura que podrían afectar la habilitación del escenario deportivo para el torneo continental.

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De acuerdo con lo explicado por el directivo, los inconvenientes estarían relacionados principalmente con detalles en la gramilla del estadio, así como con aspectos de infraestructura que deben cumplir los estándares exigidos para competiciones internacionales.

Entre los puntos señalados también aparecen ajustes en los baños del estadio y temas relacionados con los accesos de seguridad y control policial, elementos que forman parte de los requisitos establecidos para albergar partidos del certamen continental.

El escenario que actualmente utiliza Tolima para sus partidos como local es el Estadio Manuel Murillo Toro, conocido popularmente como el MAMUT.

Pese a las observaciones detectadas, desde el entorno del club existe tranquilidad moderada, ya que la administración local cuenta con un tiempo de gracia para realizar las adecuaciones necesarias antes del inicio de la fase de grupos.

La responsabilidad de adelantar estos trabajos recaerá en la Alcaldía de Ibagué, entidad que deberá garantizar que el escenario cumpla con las condiciones exigidas por la organización del torneo.

Posibles sedes alternas de Tolima en Copa Libertadores

Por ahora no se han confirmado sedes alternas para los partidos del equipo pijao, aunque en caso de que el estadio no sea habilitado a tiempo se contemplan escenarios cercanos como el Estadio Centenario de Armenia o el Palogrande de Manizales.

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Libertadores?

Mientras se resuelve esta situación, Deportes Tolima espera el sorteo de la fase de grupos, en el que participará desde el bombo 4, ceremonia que se realizará el próximo jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque.