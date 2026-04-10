EN VIVO Liga Betplay: Pasto vs Tolima - minuto a minuto y goles - fecha 16

La fecha 16 de la Liga Betplay comenzó de manera polémica con el clásico entre Pereira vs Once Caldas, el cual terminó con un marcador de 0-0 y una suspensión parcial por desmanes en las tribunas del Estadio Ramírez Villegas.

Ahora el protagonismo llega por parte de Deportivo Pasto y Tolima, dos escuadras que están a una victoria de convertirse en los segundos clasificados a la siguiente instancia del campeonato, pero en donde el cuadro 'volcánico' contaría con ventaja al auspiciar como local.

Lea también Suspendido el partido entre Once Caldas vs Pereira tras desmanes de los hinchas en la tribuna

Pasto vs Tolima: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 10 de abril

El partido entre Pasto vs Tolima por la fecha 16 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 20:05 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:50

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:05

Bolivia y Venezuela: 21:05

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¿Cómo llegan Pasto y Tolima a la fecha 16 de la Liga Betplay?

El equipo que comanda Jonathan Risueño ha tenido una campaña excepcional durante el semestre de apertura, hasta el punto en el que es actualmente el segundo mejor equipo de la competencia, por debajo de Nacional, con 28 unidades, habiendo caído en tres oportunidades.

Mientras que el 'vinotinto y oro' lo sigue muy de cerca, justo en el tercer lugar con 27 puntos y habiendo caído en solo dos ocasiones.