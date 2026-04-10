Suspendido el partido entre Once Caldas vs Pereira tras desmanes de los hinchas en la tribuna

Inició de manera oficial la fecha 16, mejor conocida como la "jornada de clásicos", en donde los equipos que se encargaron de inaugurarla fueron Once Caldas y Pereira, el clásico cafetero que prometía bastantes emociones, pero quedó debiendo.

Once Caldas claramente llegaba como favorito a este compromiso, pero como los clásicos se juegan diferente, el equipo comandado por Arturo Reyes se creció y jugó de igual a igual hasta el momento en el que los hinchas obligaron a que se suspendiera el partido en los últimos minutos tras protagonizar desmanes en la tribuna.

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Violencia entre los hinchas durante el partido entre Once Caldas vs Pereira

En el transcurso de la semana, antes de que llegara el duelo entre Once Caldas y Pereira, los hinchas y los propios clubes venían calentando el partido desde las redes sociales y los medios con ciertas publicaciones y comentarios en ocasiones pasados de tono.

Ambas escuadras saltaron al terreno de juego con la necesidad de sumar de a tres puntos y con una idea de juego netamente ofensiva. Durante la primera parte del partido el equipo de Arturo Reyes protagonizó las jugadas más peligrosas, pero el 'blanco blanco' logró mantener su arco en cero.

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Para el cierre del partido, durante la parte complementaria, el equipo del 'Arriero' Herrera intentó despertar, mantuvo la posesión de la pelota, pero sufrió justo en el último suspiro del partido, ya que fue expulsado Juan Felipe Castaño por una falta cerca del área.

Sin embargo, esta polémica jugada y expulsión fue el punto de quiebre también para que los hinchas comenzaran a causar desmanes en las tribunas, provocando que los jueces del partido tomaran la decisión de suspender el partido mientras se evacuaba a la gente y se obtenían las garantías para continuar.