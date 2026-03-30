EN VIVO Liga BetPlay: reanudación Llaneros vs Once Caldas - minuto a minuto y goles - fecha 14

Sigue en marcha la fecha 14 de la Liga Betplay y junto con ello se encuentra en disputa el compromiso entre Llaneros vs Once Caldas en el Estadio Bello Horizonte, el cual se comenzó a jugar desde el domingo 29 de marzo, pero tuvo que suspenderse.

Hasta el momento de la interrupción, Once Caldas se imponía por la mínima diferencia tras una tempranera anotación de Jefry Zapata y dejaba sensaciones positivas por su eficacia y orden táctico. Por su parte, Llaneros quedaba con la tarea pendiente de recomponer el camino en un partido que apenas comenzaba a desarrollarse y que continuará el lunes 30 de marzo.

Llaneros vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 30 de marzo

El partido entre Llaneros vs Once Caldas por la fecha 14 de la Liga BetPlay se disputaba con normalidad el domingo 30 de marzo a partir de las 20:30 (hora colombiana), pero tuvo que ser suspendido tras una fuerte tormenta eléctrica tan solo 10 minutos después de haberse iniciado el compromiso.

Frente a esta situación, Dimayor confirmó que el compromiso se continuaría jugando el lunes 30 de marzo, en el Bello Horizonte, sobre las 10:00 de la mañana. El duelo se podrá continuar viendo desde Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:00

Bolivia y Venezuela: 11:00

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Llaneros aplazaría su partido contra Santa Fe

Tras el aplazamiento del duelo contra Once Caldas, el equipo comandado por José García Herrera no contaría con las 72 horas reglamentarias de descanso entre partidos, situación que podría llevar al club a solicitar formalmente ante la Dimayor la reprogramación del duelo frente a Santa Fe.

En principio, el compromiso está pactado para disputarse el miércoles 1 de abril a las 6:30 p. m., en Bogotá, como parte del calendario regular de la Liga BetPlay. Sin embargo, encontrar una nueva fecha no será una tarea sencilla, teniendo en cuenta la apretada agenda del equipo capitalino, pues pronto iniciará la disputa de Copa Libertadores.

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