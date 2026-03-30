Arturo Reyes no encontró a quien más culpar y se desquitó con el calor

Deportivo Pereira volvió a ser protagonista de la Liga Betplay en el marco de a fecha 14 al volver a perder, esta vez en condición de visitante contra Deportivo Cali, reviviendo a Rafael Dudamel y afianzándose cada vez más en el fondo de la tabla de posiciones.

El cuadro 'matecaña' cayó en condición de visitante contra el 'azucarero' por la mínima diferencia, un duelo que fue bastante parejo, pero que terminó con la séptima derrota de Arturo Reyes, a quien la frustración le jugó una mala pasada y se terminó desquitando con el calor.

Arturo Reyes sufrió por el calor en Cali

Poco a poco se acerca el final de la primera fase de la Liga Betplay y Deportivo Pereira ya no tiene nada que hacer para clasificar a la siguiente instancia, lo que solo le deja intentar sumar puntos para alejarse de la zona del descenso.

En esta ocasión su verdugo fue Deportivo Cali, el cual obtuvo su primera victoria bajo el mando de Rafael Dudamel, protagonizada por la solitaria anotación de Avilés Hurtado desde el punto penal.

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Pereira no ve una y, aunque intentó resurgir tras la crisis económica que sufrieron en el semestre de clausura, su presente deportivo no cambia y todo el peso también estaría recayendo sobre Arturo Reyes, quien no ha podido afianzar a un equipo que quedó bastante golpeado.

Reyes podría llegar a tener los días contados en el cargo, pero mientras tanto le quedan todavía seis retos más por afrontar, aunque el estratega samario parece ya no aguantar una derrota más, ya que no se le vio cómodo en la rueda de prensa tras la derrota ante Cali, no solo por el resultado, sino también por el calor del escenario deportivo en donde exigió al menos un abanico para poder realizar la conferencia.

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Próximo partido de Arturo Reyes con Pereira

El siguiente reto de Reyes al mando del conjunto 'matecaña' corresponderá al enfrentamiento de la fecha 15, en donde se medirá ante Boyacá Chicó, otro de los coleros de la competencia. Este enfrentamiento se jugará el jueves 2 de abril en el Estadio La Independencia sobre las 14:00 hora local.

¿Cómo le ha ido a Arturo Reyes al mando de Pereira?

El estratega samario de 56 años arribó a inicios de la presente temporada, pero no ha podido adaptar al equipo al ritmo de la competencia, lo que lo está dejando de manera parcial en la última casilla de la tabla de posiciones, con un rendimiento de seis empates y siete derrotas, sumando un total de tan solo seis puntos.