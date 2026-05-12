EN VIVO Liga Betplay: Santa Fe vs América - minuto a minuto y goles - Cuartos de final

Se acerca el cierre de una nueva instancia de la Liga Betplay, los cuartos de final, en donde solamente quedan los 90 minutos del partido de vuelta y en donde dos de los principales protagonistas serán Santa Fe y América de Cali, los cuales jugarán en el Estadio El Campín.

La capital del país se prepara para recibir un nuevo clásico de rojos, el cual está empatado por un marcador de 1-1 que se consiguió en el Pascual Guerrero y todo llegará a definirse en la casa del 'león', el cual pasa por un buen momento en el ámbito local.

Santa Fe vs América: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 12 de mayo

El partido entre Santa Fe vs América por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay se disputará este martes 12 de mayo a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

En otras noticias: Resumen: Colombia (0) vs. Venezuela (1) | Conmebol Sub-17 2026

Novedades en la convocatoria de Santa Fe vs América

En el listado del estratega uruguayo aparece uno de los nombres más importantes para el 'león' en la presente temporada, el de Franco Fagúndez, quien presentó una “lesión muscular del isquiotibial derecho” en el duelo contra Internacional de Bogotá, pero ya está recuperado y listo para volver a sumar minutos, mismo caso de Jeison Angulo, lateral izquierdo que tendría la oportunidad de volver a pisar el terreno de juego con Santa Fe.