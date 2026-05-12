[VIDEO] ‘Cucho’ Hernández sigue en racha: nuevo gol y afianza al Betis en Champions

Nueva jornada de la Liga de España con el Real Betis Balompié recibiendo la visita del Elche en busca de que el club de Sevilla se mantenga en posiciones de copas internacionales ya sea en la Champions League que es el máximo objetivo, o en la Europa o Conference League.

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Apuntan a la Liga de Campeones de Europa, y el Betis sigue en racha con el delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández que sigue suelto antes de que la Selección Colombia afronte el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, y, a la espera de saber si va a ser convocado por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, sus números llaman la atención en esta temporada con el Betis ya más afianzado y con goles, en su mayoría, fecha tras fecha. Juan Camilo Hernández volvió a aparecer en España con otra anotación frente al Elche en la Liga española.

EL GOL DEL ‘CUCHO’ HERNÁNDEZ EN LA LIGA DE ESPAÑA CON EL BETIS

Betis fue local ante el Elche y en los primeros minutos, el delantero risaraldense demostró su pegada con la posibilidad de pegarle al arco con mucho espacio para sacar el remate y sumar un nuevo tanto para su cuota goleadora en la Liga de España.

Juan Camilo Hernández recibió una pelota en soledad sobre los nueve minutos. Cuatro defensores del Elche lo estaban presionando y no necesitó mucho tiempo para controlar y sacar un disparo raso en la medialuna. El guardameta del cuadro de Alicante no pudo detener el remate que fue imposible.

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El ‘Cucho’ sigue dando de qué hablar con una nueva anotación que impacta fuertemente en los planes de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino ya envió la lista de 55 jugadores para la convocatoria preliminar antes de sacar el listado oficial el 31 de mayo cuando saldrán a la luz los nombres de 26 jugadores.

ESTADÍSTICAS DE JUAN CAMILO HERNÁNDEZ CON EL BETIS

En esta temporada, Juan Camilo Hernández es el máximo goleador del Betis con 15 goles en 38 partidos disputados, contando la Liga de España, la Copa del Rey y la UEFA Europa League. El colombiano sigue dando de qué hablar con buenos números para el Mundial si Néstor Lorenzo así lo requiere.

Durante esta Liga de España, el risaraldense tiene 30 partidos y ha marcado 11 goles siendo el máximo artillero de la institución sevillana. Juan Camilo Hernández, además, con su gol ante el Elche mantiene al cuadro bético en las primeras cinco posiciones que darán UEFA Champions League como premio.

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Juan Camilo es una de las grandes figuras de la Liga de España marcándole al Barcelona y al Real Madrid. El colombiano es uno de los candidatos para tomar uno de esos cupos de 26 disponibles para la Selección Colombia. Tendrá la competencia en la delantera con Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Seguramente, el ‘Cucho’ es el tercer mejor delantero en la actualidad de la Selección Colombia, pero en las últimas convocatorias, el risaraldense no ha vuelto a ser de las listas definitivas de Néstor Lorenzo.