EN VIVO Liga BetPlay: Santa Fe vs Cúcuta - minuto a minuto y goles - fecha 17

Independiente Santa Fe recibirá este domingo 19 de abril a Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín, en compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I.

El conjunto cardenal llega a este partido con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un cupo a los playoffs semifinales, en medio de un presente irregular que lo ha alejado de los primeros lugares de la tabla.

Por su parte, Cúcuta afronta el compromiso sin opciones de clasificar a la siguiente fase del campeonato, pero con la necesidad de sumar puntos pensando en la tabla del descenso.

Lea también Mundial sub 17: definidos los siete clasificados por Conmebol

Así, el duelo en Bogotá enfrenta a un Santa Fe urgido de resultados para seguir con vida en el torneo y a un equipo motilón que buscará aprovechar la presión de su rival para intentar dar la sorpresa en condición de visitante.

Santa Fe vs Cúcuta: cómo VER EN VIVO HOY domingo 19 de abril

El partido Santa Fe vs Cúcuta por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 14:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

España: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)

México: 13:00