EN VIVO Liga BetPlay: Tolima vs Cali - minuto a minuto y goles - fecha 19

Deportes Tolima y Deportivo Cali se enfrentan este domingo 3 de mayo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en partido definitivo de la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Lea también Así se podrán VER EN VIVO los partidos definitivos de la fecha 19 de la Liga BetPlay

Tolima ya aseguró la clasificación

Deportes Tolima, con 30 puntos, ya había asegurado anticipadamente la clasificación a los playoffs y afrontará el compromiso con el objetivo de llegar en buen estado de forma a la etapa final del certamen.

Deportivo Cali busca la clasificación

Deportivo Cali afrontará el compromiso con el objetivo de conseguir una victoria en condición de visita para aspirar a la clasificación a los playoffs.

Antes de la fecha, el conjunto 'azucarero' se ubica en la novena posición con 26 puntos y para llegar a la etapa final deberá ganar, pero esperar que en el partido entre Santa Fe contra Internacional de Bogotá haya un ganador.

Tolima Vs Cali: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la fecha 19 de la Liga BetPlay

El partido entre Deportes Tolima contra Deportivo Cali por la fecha 19 de la Liga BetPlay se juega este domingo 3 de mayo a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de win Sports y también contará con transmisión ONLINE de Deportes RCN.