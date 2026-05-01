Así se podrán VER EN VIVO los partidos definitivos de la fecha 19 de la Liga BetPlay

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay llega a su final este domingo 3 de mayo con el desarrollo de la fecha 19 en la cual se conocerán los nombres de los ocho equipos que disputarán los playoffs.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya tienen un lugar asegurado en la siguiente etapa del certamen.

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Mientras que Internacional de Bogotá, Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín y Millonarios disputarán los dos puestos restantes.

Así se podrán VER EN VIVO los partidos definitivos de la fecha 19

Todos los partidos que definirán a los dos últimos clasificados se llevarán a cabo el domingo 3 de mayo a partir de las 3:30 de la tarde.

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Fortaleza Vs Bucaramanga

Directv DGO

Claro: 153

Tigo: 499

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Medellín vs Águilas Doradas

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Claro Win + fútbol

HD 1152

Win + Fútbol

SD 152

Tigo Canal 2

Win Sports

Alianza Vs Millonarios

DIRECTV Win + Fútbol

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Win + Fútbol

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Claro

Win + Fútbol

HD 1522

Win + Fútbol

SD 522

Movistar

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HD 210

Tigo

Win + Fútbol

240

EmCali

Win + Fútbol SD 210

Win + Fútbol HD 205

Santa Fe Vs Internacional

DIRECTV

Win Sports SD 632

Win Sports HD 1632

Red+ 1001

Tigo Canal 449

Win Sports

Tolima vs Cali

DIRECTV

Win Sports 635

Win Sports HD1635

Red + 1007

Tigo 238

EmCali 249