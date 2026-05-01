Así se podrán VER EN VIVO los partidos definitivos de la fecha 19 de la Liga BetPlay

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay llega a su final este domingo 3 de mayo con el desarrollo de la fecha 19 en la cual se conocerán los nombres de los ocho equipos que disputarán los playoffs.
Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya tienen un lugar asegurado en la siguiente etapa del certamen.
Mientras que Internacional de Bogotá, Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín y Millonarios disputarán los dos puestos restantes.
Así se podrán VER EN VIVO los partidos definitivos de la fecha 19
Todos los partidos que definirán a los dos últimos clasificados se llevarán a cabo el domingo 3 de mayo a partir de las 3:30 de la tarde.
Fortaleza Vs Bucaramanga
Directv DGO
Claro: 153
Tigo: 499
Win Sports
Medellín vs Águilas Doradas
DIRECTV HD 1152
Claro Win + fútbol
HD 1152
Win + Fútbol
SD 152
Tigo Canal 2
Win Sports
Alianza Vs Millonarios
DIRECTV Win + Fútbol
SD 634
Win + Fútbol
HD 1634
Claro
Win + Fútbol
HD 1522
Win + Fútbol
SD 522
Movistar
Win + Fútbol
HD 210
Tigo
Win + Fútbol
240
EmCali
Win + Fútbol SD 210
Win + Fútbol HD 205
Santa Fe Vs Internacional
DIRECTV
Win Sports SD 632
Win Sports HD 1632
Red+ 1001
Tigo Canal 449
Win Sports
Tolima vs Cali
DIRECTV
Win Sports 635
Win Sports HD1635
Red + 1007
Tigo 238
EmCali 249