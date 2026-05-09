Deportes Tolima comienza su camino en los playoffs de la Liga BetPlay I-2026 con la ilusión intacta de pelear por la cuarta estrella. El conjunto pijao recibe en el estadio Manuel Murillo Toro a Deportivo Pasto en el compromiso de ida de los cuartos de final, una serie que promete ser una de las más equilibradas del campeonato.

El equipo vinotinto y oro llega a esta instancia atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada. Además de clasificar entre los ocho mejores del torneo colombiano, Tolima también vive una destacada campaña internacional en la Copa Libertadores, donde lidera su grupo con siete puntos y una diferencia de gol de +4.

Ese presente positivo ha fortalecido la confianza del plantel dirigido por el cuadro técnico pijao, que encontró equilibrio entre defensa y ataque en el tramo más importante del semestre. Con 31 puntos en la fase regular de la Liga BetPlay, Tolima logró asegurar su clasificación ocupando la sexta casilla de la tabla y ahora intentará trasladar ese rendimiento a la fase definitiva del campeonato.

La fortaleza como local será una de las principales armas del conjunto ibaguereño. El estadio Manuel Murillo Toro volverá a convertirse en escenario clave para un equipo que sabe que necesita sacar ventaja en casa antes del partido de vuelta.

Sin embargo, al frente estará uno de los equipos más consistentes del torneo. Deportivo Pasto fue una de las grandes sorpresas de la fase todos contra todos y terminó tercero con 34 puntos, consolidándose como uno de los clubes más regulares del campeonato.

EN VIVO Liga Betplay: Tolima vs. Pasto - minuto a minuto y goles - Cuartos de final (Ida)

El cuadro nariñense llegó incluso a liderar la clasificación durante varias jornadas gracias a su solidez defensiva y capacidad para competir tanto en condición de local como de visitante. Su orden táctico y disciplina colectiva se convirtieron en las principales fortalezas de un equipo que ahora quiere seguir haciendo historia en los playoffs.

El duelo en Ibagué aparece como una prueba de alto nivel para ambos clubes. Tolima buscará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar el impulso anímico de su presente internacional, mientras que Pasto intentará mantener la regularidad que lo llevó a convertirse en una de las revelaciones del semestre.

El compromiso entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto se disputará este sábado 9 de mayo desde las 6:10 p.m., en un choque donde comenzará a escribirse el primer capítulo de una serie que promete emociones y mucha tensión rumbo a las semifinales.