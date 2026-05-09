Venezuela Sub 17 dio el golpe en el torneo continental de la categoría y dejó sin Mundial a Colombia tras imponerse 1-0 en un partido intenso, disputado y cargado de tensión hasta el último minuto, en el marco del Sudamericano de la categoría.

[VIDEO] Se acabó la ilusión mundialista: desilusión de Colombia al caer contra Venezuela Sub 17

El triunfo de la Vinotinto acabó con las aspiraciones cafeteras de conseguir el cupo al Mundial de Marruecos, en una noche amarga para el combinado nacional.

Desde el arranque, Venezuela mostró mayor decisión ofensiva. Apenas al minuto 5 comenzó a presionar en territorio colombiano, buscando espacios y tratando de aprovechar las desconcentraciones defensivas de la Tricolor. Poco a poco el equipo venezolano fue inclinando el juego a su favor, especialmente a través de la pelota quieta.

Al minuto 12 llegó un nuevo tiro de esquina para la Vinotinto y dos minutos después volvió a generar peligro por esa misma vía. Colombia, mientras tanto, intentaba reaccionar adelantando líneas y tratando de acercarse al arco rival, aunque sin demasiada claridad en el último tercio del campo.

Venezuela derrotó a Colombia Sub 17 con gol de Andrea Suárez

La primera aproximación importante de las colombianas llegó sobre el minuto 18 con un tiro de esquina, pero el equipo seguía mostrando dificultades para construir juego. Venezuela lucía más cómoda y encontró recompensa al minuto 23. Andrea Suárez apareció dentro del área y marcó el 1-0 que terminó definiendo el compromiso y desató la celebración venezolana.

Tras el gol, Colombia perdió confianza y comenzó a mostrar nerviosismo. “Colombia no logra encontrar su juego”, reflejaba el desarrollo del partido al minuto 28, mientras que la Vinotinto mantenía la presión alta y seguía generando peligro. Antes del descanso, el panorama era preocupante para el conjunto cafetero por “la falta de buen juego y falta de llegadas”.

En el segundo tiempo, Colombia intentó reaccionar con variantes desde el banco. Oriana Torres ingresó y logró darle más control y fluidez al equipo, convirtiéndose en una de las jugadoras más destacadas del combinado nacional. Sin embargo, la resistencia venezolana se mantuvo firme.

Las opciones más claras llegaron en el tramo final. Al minuto 85, un remate desde fuera del área estuvo cerca de convertirse en el empate, pero la arquera venezolana reaccionó a tiempo para salvar a su selección. Un minuto después, Eidy Ruiz volvió a intentarlo desde media distancia, aunque su disparo salió desviado.

Con cinco minutos de adición y la desesperación instalada en Colombia, Venezuela resistió hasta el pitazo final y selló un triunfo histórico que eliminó a la Tricolor de la lucha por un lugar en el Mundial de Marruecos.