EN VIVO Liga Betplay: Tolima vs Santa Fe- minuto a minuto y goles - fecha 10

La primera fase de la Liga Betplay está a punto de llegar a su fin y junto con ello los equipos que tenían compromisos atrasados se empiezan a poner al día para intentar clasificar a la próxima etapa, tal como lo son Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

Estas dos escuadras serán las protagonistas de seguir moviendo el fútbol colombiano el sábado 4 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro. Ambos llegan con la necesidad de sumar de a tres puntos, Tolima para asegurar su clasificación a falta de cinco jornadas todavía y el equipo de Repetto para acortar distancia e intentar ingresar a los ocho mejores.

Lea también James es desconvocado: alerta total en la Selección Colombia

Tolima vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 4 de abril

El partido Tolima vs Santa Fe por la fecha 15 de la Liga BetPlay se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 19:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

En otras noticias: JUAN CARLOS OSORIO HABLÓ EN EXCLUSIVA

¿Cómo llegan Santa Fe y Tolima en la tabla de posiciones?

El equipo 'pijao' llega a este compromiso en una posición privilegiada en la tabla, con 26 puntos que lo ubican en la parte alta del campeonato, justo en el tercer puesto. Su rendimiento reciente ha sido sólido, acumulando varias victorias consecutivas que lo acercan a la clasificación a los cuadrangulares finales.

Mientras que Santa Fe todavía tiene oportunidades de clasificar, matemáticamente, al contar con 18 puntos y quedarse en la casilla 13.