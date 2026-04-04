James es desconvocado: alerta total en la Selección Colombia

Llegó a su fin la fecha FIFA del mes de marzo en donde justamente la Selección Colombia fue una de las protagonistas, pero en esta ocasión por los malos resultados que sumó al caer contra Francia y Croacia, y por ende por el mal rendimiento de los jugadores que sumaron minutos, tal como fue el caso de James Rodríguez.

El '10' de la 'tricolor' dio de qué hablar por su desempeño en los dos duelos clave de preparación para la Copa Mundial, ya que se evidenció la falta de minutos dentro del terreno de juego y ello también le jugó en contra en cuanto a su salud, ya que llegó a Minnesota con un grave caso de deshidratación y ello le costó que sumara minutos contra Los Ángeles Galaxy.

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James no fue convocado para la fecha 6 de la MLS

James no la pasa bien en el inicio de la temporada 2026, que es cuando más tiene que estar al día en cuanto a su físico de cara a la cita mundialista que está a punto de empezar. En Minessota no ha podio sumar los minutos que tenía pensado y llegó nuevamente a una convocatoria de la 'tricolor' con la ilusión de recuperar su nivel, pero decepcionó.

El capitán de la Selección Colombia preocupa con su salud y continuidad de minutos, ya que el mediocampista fue hospitalizado durante 72 horas por un cuadro de “deshidratación severa”, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

La deshidratación, aunque común en contextos deportivos, puede convertirse en una condición seria si no se trata a tiempo. En el caso de Rodríguez, las condiciones climáticas, el esfuerzo físico intenso y posiblemente una inadecuada reposición de líquidos habrían contribuido al incidente.

Esta delicada situación le costó a James que siga sumando minutos dentro del terreno de juego, ya que como precaución el estratega de Minnesota decidió dejarlo por fuera de la convocatoria del equipo para enfrentar a Los Ángeles Galaxy, sinónimo de mala noticia también para Colombia.

El entrenador Cameron Knowles se refirió a la situación con cautela: “Su estado se evalúa día a día siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo médico. A medida que mejore, lo integraremos al equipo en la medida de lo posible”, afirmó, dejando claro que no hay prisa en su recuperación.

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Próximo partido de James con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que James podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

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¿Hasta cuándo tiene contrato James con Minnesota?

James llegó finalmente al fútbol de Estados Unidos para jugar con la camiseta de Minnesota y ya ha tenido la oportunidad de estar en dos partidos, sumando 39 minutos dentro del terreno de juego. Por ahora su rendimiento no ha sido excepcional, pero todavía tiene un par de meses para destacar, ya que su contrato va hasta junio del presente año.