Independiente Medellín vs. Inter de Bogotá: EN VIVO Liga BetPlay HOY ¿dónde ver?

Independiente Medellín busca este viernes su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026 cuando recibe a Internacional de Bogotá (8:30 p.m.) en el Atanasio Girardot. El equipo de Alejandro Restrepo acumula dos derrotas y dos empates en cuatro fechas, resultados que lo tienen en la parte baja de la tabla y con la necesidad urgente de sumar de a tres.

Independiente Medellín: dos derrota y dos empates en cuatro fechas de la Liga Betplay

Los ánimos en el equipo antioqueño no son los mejores, el equipo fue uno de los mejores del 2025, pero no traducir ese rendimiento en títulos tienen a la afición cansada. El ambiente está tenso y aunque el técnico tiene contrato vigente el rendimiento del partido indicará el futuro de su cabeza.

Lea también Próximo rival de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub20: fecha y hora

Pese al inicio irregular, el plantel mantiene la confianza. “Venimos trabajando bien”, aseguró el arquero Salvador Ichazo. Restrepo, por su parte, destacó las sensaciones positivas en el juego. El DIM definió una convocatoria amplia para un duelo clave en casa.

El Poderoso cayó en sus dos primeras salidas ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali, compromisos marcados por un penalti en contra y una expulsión que condicionó el trámite. Luego empató frente a Tolima, en un duelo intenso que terminó 2-2 pese a que el rival acabó con nueve hombres, y sumó otra igualdad ante Millonarios en Bogotá, donde generó opciones claras que no logró concretar.

Independiente Medellín recibe a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot

Ahora buscará consolidar su línea ascendente, pese a las bajas por lesión de Yony González y Daniel Cataño. Enfrente estará un Inter que marcha quinto con siete puntos y que, según Restrepo, “compite mejor cada vez”. Un reto exigente para un Medellín que necesita respuestas.

Independiente Medellín recibe este viernes (8:30 p.m. Transmisión de Win Sports) a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot con la obligación de ganar para encaminar su rumbo en la Liga BetPlay I-2026. El equipo de Alejandro Restrepo aún no conoce la victoria tras cuatro jornadas y suma apenas dos puntos, aunque ha mostrado una evidente mejoría en su funcionamiento.