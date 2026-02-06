Próximo rival de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub20: fecha y hora

La Selección Colombia sub20 tiene un gran reto en el Sudamericano de la categoría, con una deuda pendiente, conquistar por primera vez el Sudamericano de la categoría. Viva todas las emociones del campeonato, Transmisión por la App del Canal RCN.

Sudamericano Sub 20 - Grupo A: Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile y Colombia

A lo largo de su historia, la ‘Tricolor’ ha estado cerca del título, con dos subcampeonatos en el hexagonal final y cinco terceros puestos, pero aún no ha logrado dar el paso definitivo hacia la consagración.

El equipo llega al torneo de Paraguay 2026 con la ilusión renovada y bajo el liderazgo de Luis Agudelo, recientemente transferida del Deportivo Cali al San Diego Wave de la NWSL.

El primer tiempo comenzó bien para el equipo tricolor, con la iniciativa en ir a buscar el marcador, Juana Ortegón y Mahité López sumieron la responsabilidad del equipo al ser las jugadoras con más experiencia.

El segundo tiempo tuvo más acciones relevantes para el equipo chileno, la roja impuso mayor juego físico, las colombianas se viern perjudicadas quienes poco a poco se fueron llenando de tarjetas amarillas, Sara Bohórquez se unió a Mahité López y Fernanda Viáfara.

Las chilenas sumaron su segunda aproximación al área rival, Figueroa fue la más incisiva en las australes, de pelota quita llegaron con peligro, afortunadamente la portera Luisa Agudelo estuvo atenta a atajar la pelota con opción de gol.

A falta de 30 minutos para el final el entrenador decidió tocar la alineación, ingresó Mariana Mosquera y salió Isabella Díaz. La futbolista tricolor tuvo una gran acción individual, por poco provoca la pena máxima ante la arquera Oriana Cristancho, que finalmente se fue al tiro de esquina.

Colombia empató 0-0 contra Chile en el debut: jugará contra Venezuela el próximo domingo - Transmisión por la App del Canal RCN

Marian Sterling Ingresó en los últimos 15 por Mariana Silva, el equipo colombiano no veía opciones de abrir el marcador, en el remate del partido el equipo tricolor tenía la iniciativa, a pesar del poco volumen de juego para superar a los chilenos.

El debut en la segunda fecha dejó un empate sin goles. Para tener en cuenta, más de 15 faltas cometidas y 5 tarjetas amarillas. El equipo se vio bastante quieto, poco juego interior y por las bandas. El partido concluyó 0-0.

El equipo colombiano tiene definido su calendario, Venezuela, Uruguay y Paraguay serán sus próximos rivales. Los juegos están destinados para disputarse el próximo 6, 10 y 12 de febrero. Así las cosas, el próximo domingo Colombia Sub20 enfrentará a las 4:00 p. m. a Venezuela. Transmisión desde las 3:45 p.m.