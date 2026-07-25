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EN VIVO Medellín vs Pasto | minuto a minuto y goles | Fecha 1 de la Liga Betplay

Siga las emociones del partido que se disputa en Itagüí a puerta cerrada.
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EN VIVO Medellín vs Pasto | minuto a minuto y goles | Fecha 1 de la Liga Betplay // Pixabay y Pes Logos
Liga Betplay Colombia - Primera División II 2026
Temporada Regular - Fecha 1
Independiente Medellín Indep. Medellín
Programado
Pasto Pasto
Estadísticas del partido

Independiente Medellín recibe este sábado a Deportivo Pasto por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí y a puerta cerrada, debido a las remodelaciones que se adelantan en el Atanasio Girardot.

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El equipo antioqueño afrontará su segundo partido bajo la dirección técnica de Amaranto Perea, quien debutó con un empate 2-2 frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Ahora, el DIM buscará comenzar con victoria su camino en el campeonato local, con el objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales y pelear por el título.

Por su parte, Deportivo Pasto conservó buena parte de la base que disputó los playoffs del primer semestre, aunque sufrió la salida del delantero Andrey Estupiñán, quien fue transferido a Millonarios. El conjunto nariñense intentará sumar desde el inicio para fortalecer su posición en la reclasificación y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional.

Minuto a minuto de Medellín vs Pasto

En esta edición de la Liga BetPlay no habrá plyoffs sino que los ocho mejores equipos al término de las 19 jornadas avanzarán directamente a los cuadrangulares semifinales.

Medellín vs Pasto: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este sábado 25 de julio a las 4:05 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 6:05 p. m.; en España a las 11:05 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 5:05 p. m. (Washington y Miami), 4:05 p. m. (Chicago) y 2:05 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.

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