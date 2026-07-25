VIDEO: Así fue el primer gol de la Liga BetPlay - II

Este viernes 24 de julio, Llaneros FC y Deportivo Pereira se vieron las caras por el primer partido de la jornada número 1 de la liga colombiana del segundo semestre del año. Ambos clubes esperan ser protagonistas en el certamen.



Al ser local Llaneros FC, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé. Fue un partido sin mucha intensidad. Hubo más disputa de pelota. Al final, solo un gol se terminó marcando.

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El primer gol de la Liga

Al minuto 54 apareció el único tanto del encuentro. Néider Ospina, en un ataque del conjunto local, metió un remate certero y mandó la esférica al fondo de la red. Ese fue el primer gol del clausura de la Liga BetPlay.

De esta manera, entonces, Llaneros FC ganó por la mínima diferencia. El equipo de Villavicencio arranca con pie derecho en el torneo y sus hinchas sueñan desde ya con la clasificación a las finales.

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Pereira no arrancó bien

Deportivo Pereira, que no tuvo un buen primer semestre, arrancó de mala forma el segundo. La escuadra de la capital risaraldense tiene que obtener puntos importantes para no tener problemas con la tabla del descenso.



La liga colombiana del segundo semestre del año continúa este viernes 24 de julio con el partido entre Deportivo Cali y Jaguares de Córdoba. El conjunto del Valle del Cauca, que oficia de local, es favorito para llevarse el triunfo.

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La primera jornada

Este sábado 25 de julio se llevarán a cabo tres compromisos más de la primera jornada. Deportivo Independiente Medellín se medirá con Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla hará lo propio con Deportes Tolima y Millonarios FC recibirá al Atlético Bucaramanga.



El domingo 26 se jugarán cuatro cotejos. Internacional de Bogotá enfrentará al América de Cali, Águilas Doradas se verá las caras con Independiente Santa Fe de Bogotá, Alianza FC jugará contra Fortaleza y Once Caldas hará lo mismo vs. Cúcuta Deportivo.



