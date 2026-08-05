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EN VIVO: Once Caldas vs América | minuto a minuto y goles | Fecha 3 de la Liga BetPlay

Así podrá ver el partido entre Once Caldas vs América en el marco de la fecha 3 de la Liga Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Once Caldas vs América en vivo por la fecha 3 de la Liga Betplay
Once Caldas vs América en vivo por la fecha 3 de la Liga Betplay

El curso de la tercera jornada de la Liga Betplay llega finalmente a uno de los partidos más importantes de la jornada en donde se enfrentarán Once Caldas y América de Cali, dos escuadras que aún no conocen la derrota en la presente edición de la competencia y quieren mantener esta racha en el Estadio Palogrande.

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Once Caldas viene de rescatar un importante punto en condición de visitante contra Santa Fe y de llegar a ganar este duelo como locales llegarían a la parte alta de la tabla de posiciones.

Mientras que por el lado del equipo que comanda David González el panorama es más positivo, habiendo sumado dos victorias consecutivas, una de ellas por goleada 7-0 a Boyacá Chicó, y que lo deja con seis puntos en el tercer lugar.

Once Caldas vs América: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 5 de agosto

El partido de vuelta entre Once Caldas vs América por la fecha 3 se disputarán este miércoles 5 de agosto en el Estadio Palogrande a partir de las 20:30(hora Colombia). El duelo se podrá ver a través de Win +, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida)
México: 19:30

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Así quedó la tabla de la Liga Betplay

1 Medellín — 9
2 Llaneros — 7
3 América — 6
4 Águilas Doradas — 6
5 Millonarios — 6
6 Tolima — 6
7 Bucaramanga — 5
8 Once Caldas — 4
9 Atlético Nacional — 3
10 Deportivo Cali — 3
11 Fortaleza — 2
12 Santa Fe — 1
13 Alianza — 1
14 Deportivo Pereira — 1
15 Cúcuta — 1
16 Junior — 0
17 Internacional — 0
18 Pasto — 0
19 Jaguares — 0
20 Boyacá Chicó — 0

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