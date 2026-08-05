Cali confirmó la caída del fichaje de un delantero de lujo con el que ya había acuerdo

A contados días para que cierre de manera oficial el mercado de fichajes, Deportivo Cali sufrió un inesperado contratiempo que lo dejó sin poder finiquitar la contratación de un experimentado delantero con el que ya había acuerdo.

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El futbolista involucrado y que ya no llegaría al club 'azucarero' es el argentino de 30 años, Leonardo Suárez, con el cual ya se tenía un principio de acuerdo, pero a través de las redes sociales del equipo se dio a conocer que hubo una serie de contratiempos que no permitieron que se llevara a cabo su confirmación y respectiva presentación oficial.

Cali anunció que Leonardo Suárez ya no llegará

Por el momento se han hecho oficiales importantes contrataciones como la de Leyser Chaverra y Nicolás Benedetti, Edwin Velasco, José Moya, Kalazán Suárez, pero también las renovaciones de Avilés Hurtado y Fabián Viáfara.

En este proyecto de reestructuración querían contar con un talento extranjero que les aportara con goles, velocidad y experiencia, razón por la cual ya se habían acercado previamente a Leonardo Suárez.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que se había llegado a un principio de acuerdo y que la vinculación del atacante aún depende de la realización y aprobación de los exámenes médicos, además del cumplimiento de los términos contractuales acordados entre ambas partes.

Sin embargo, la contratación no se pudo dar debido a que "El tiempo de acondicionamiento requerido por el jugador excedería los plazos inmediatos que el Club necesita para afrontar las competiciones en curso", situación que dejó ilusionados a los hinchas del club.

De lo que se perdió Deportivo Cali

Formado en las divisiones menores de Boca Juniors, fue una de las grandes promesas del fútbol argentino y pasó por las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20, con las que conquistó los Sudamericanos de las categorías Sub-17 y Sub-20.

Antes de debutar con el primer equipo de Boca, fue transferido al Villarreal de España, donde inició su experiencia europea. Posteriormente jugó en Real Valladolid y Mallorca, antes de regresar al 'Submarino Amarillo'.

En 2020 dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta del América, club con el que tuvo destacados momentos. Más adelante pasó por Santos Laguna, Pumas de la UNAM y Estudiantes de La Plata.

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Así anunció Cali la llegada de Carlos Bacca

El cuadro azucarero oficializó el fichaje a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: "Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!".

De esta manera, el club concretó una negociación que había quedado encaminada desde principios de la semana. En ese momento, ambas partes habían alcanzado un principio de acuerdo, aunque restaban la presentación y aprobación de los exámenes médicos, además de la firma de la documentación correspondiente.