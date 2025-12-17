Junior de Barranquilla se convirtió este martes 16 de diciembre en el gran campeón de la Liga BetPlay 2025-2 al superar en la gran final a deportes Tolima con un marcador global de 3-1.

Lea también [Video] Enamorado repite la dosis y pone la estrella más cerca para Junior

Con este título, el equipo 'tiburón' se aseguró como premio, además del campeonato, un lugar en la Copa CONMEBOL Libertadores de 2026.

La celebración de los barranquilleros fue con justo motivo. Más allá de bordar la undécima estrella en su escudo, el cuadro tiburón también aseguró un lugar en la fase de grupos del máximo torneo continental y un premio económico superior a los tres millones de dólares.

Tras la consagración de los rojiblancos también quedaron definidos los cupos para los torneos internacionales del año 2026. Junior y Santa Fe irán a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores como Colombia 1 y 2 respectivamente en el sorteo de este 18 de diciembre.

Deportes Tolima que cayó en la final, al igual que Independiente Medellín en el primer semestre, irán a la fase 2 de la Copa Libertadores. Pijaos y poderosos tendrán que superar dos llaves previas para llegar a la fase previa de la Libertadores.

Nacional y América que hicieron buenas campañas en ambos semestres, sumaron más de 80 puntos en el año, pero no les alcanzó para la máxima competencia continental. Verdes y rojos jugarán la fase previa de la Sudamericana.

Finalmente, las últimas dos plazas a torneos internacionales en 2026 serán para Atlético Bucaramanga y Millonarios. Leopardos y embajadores entrarán en sorteo para enfrentar a Nacional o América en la fase previa de la Sudamericana por cupo a la zona de grupos.

Lea también Así quedó el palmarés del FPC tras título de Junior: histórico centenar

Tabla de la reclasificación Liga BetPlay 2025

1. Deportes Tolima - 96 puntos (Copa Libertadores - Fase previa)

2. Independiente Medellín - 92 puntos (Copa Libertadores - Fase previa)

3. Junior - 90 puntos (Copa Libertadores - Fase de Grupos)*

4. Atlético Nacional - 88 puntos (Copa Sudamericana)

5. Santa Fe - 87 puntos (Copa Libertadores - Fase de Grupos)*

6. América de Cali - 85 puntos (Copa Sudamericana)

7. Atlético Bucaramanga - 75 puntos (Copa Sudamericana)

8. Millonarios - 73 puntos (Copa Sudamericana)

Nota:

- Junior y Santa Fe ganaron sus cupos a fase de grupos de Libertadores como campeones de Liga.

- Los 4 clasificados a Sudamericana jugarán dos llaves entre sí.