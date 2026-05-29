¡Envigado, campeón! Esto es lo que le falta para volver a la Liga BetPlay

Envigado continúa firme en su lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. El equipo antioqueño superó a Real Cartagena con un marcador global de 4-3 y avanzó en el Torneo BetPlay, manteniendo vivas sus aspiraciones de conseguir uno de los cupos disponibles para la Liga BetPlay de la próxima temporada.

La victoria sobre el conjunto heroico representa un paso importante, pero todavía no garantiza el ascenso. El reglamento de la Dimayor establece diferentes caminos para llegar a Primera División, todos ligados al rendimiento durante el año y a la posición en la Tabla de Reclasificación.

La primera posibilidad para Envigado es convertirse en el gran dominador de la temporada. Si un mismo club logra coronarse campeón tanto del Torneo Apertura como del Torneo Finalización, obtiene automáticamente el ascenso directo a la Liga BetPlay sin necesidad de disputar instancias adicionales.

¿Ascenso asegurado? Lo que necesita Envigado tras vencer a Real Cartagena

Sin embargo, el escenario más habitual es el de campeones distintos en cada semestre. En ese caso, ambos equipos ascenderán directamente siempre y cuando ocupen también las dos primeras posiciones de la Tabla de Reclasificación Total del año. Por esa razón, además de avanzar en el campeonato, Envigado necesita sumar la mayor cantidad posible de puntos para mantenerse entre los mejores de la clasificación acumulada.

La reclasificación se convierte así en un factor decisivo. No basta únicamente con conquistar el título semestral; también es necesario sostener una campaña regular durante toda la temporada para evitar complicaciones en la recta final.

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Si Envigado consigue ser campeón, pero no logra ubicarse entre los puestos privilegiados de la reclasificación, deberá buscar el ascenso a través de una instancia adicional. Allí aparece el repechaje, una serie de ida y vuelta que puede definir el futuro de toda una temporada.

Según el reglamento, este repechaje enfrenta al campeón o subcampeón involucrado en la definición del ascenso contra el equipo mejor ubicado en la Tabla de Reclasificación Anual que aún no haya conseguido su cupo a Primera División. El ganador de esa llave se quedará con el segundo boleto disponible para la Liga BetPlay.

Envigado dio una muestra de autoridad al dejar en el camino a Real Cartagena. No obstante, el objetivo principal todavía está a varios pasos de distancia. El conjunto naranja deberá mantener el nivel mostrado en la serie, seguir avanzando en el Torneo BetPlay y fortalecer su posición en la reclasificación para aumentar sus posibilidades de regresar a la élite del fútbol colombiano.