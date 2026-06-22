Equipo de la Liga BetPlay se armó con fichaje del fútbol europeo

La Liga BetPlay 2026-II viene tomando forma con los 20 clubes que aspiran pelear por sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales y buscar el segundo título del año. Los diferentes clubes de Colombia ya inician pretemporadas de cara a la preparación para el todos contra todos.

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Uno de esos clubes que no solo lucha por sellar la clasificación para los cuadrangulares, sino correrle a la tabla del descenso es nada más ni nada menos que el Boyacá Chicó que busca armarse de la mejor forma por la necesidad que tienen de no caer en el Torneo BetPlay 2027.

Boyacá Chicó tendrá la tranquilidad de estar peleando solo en la Liga BetPlay por salvarse del descenso, dado que para el segundo semestre quedaron eliminados en la Copa BetPlay en la fase de grupos. Por esta razón, ya iniciaron las primeras contrataciones, una de ellas que viene de Europa.

CHICÓ SE ARMÓ CON UN EXTREMO QUE VIENE DE EUROPA

En el mercado de fichajes, Boyacá Chicó trabaja desde ya para armarse de la mejor forma y salir de posiciones incómodas en la tabla del descenso que sigue persiguiendo al equipo boyacense. Ahora, el club confirmó la llegada de un extremo que viene de Europa.

Se trata de Juan Sebastián Peñaloza, que ha tenido una carrera internacional en su mayoría por España. De hecho, su inicio como profesional fue en el Almudévar. Luego pasó por el Teruel, Ejea, Huesca y Racing de Ferrol. En Colombia ha estado en Águilas Doradas, Deportivo Pereira y Llaneros.

Sin embargo, Juan Sebastián Peñaloza llega a Boyacá Chico, de acuerdo con información de Felipe Sierra. El extremo de 26 años venía del FK Ekranas de Lituania. Además, cuenta con presencia en la Selección Colombia Sub-17 con 13 partidos disputados y seis goles marcados.

Este fichaje espera mejorar la ofensiva de un club necesitado en marcar varios goles y mantenerse en la primera división para el 2027. Juan Sebastián espera ser esa contratación deseada para salvar al equipo ‘Ajedrezado’ en la tabla del descenso.

EL SEGUNDO FICHAJE DE BOYACÁ CHICÓ

Con la necesidad de salir de la tabla del descenso en este segundo semestre del 2026 y seguir en el 2027 en la primera división de Colombia, Boyacá Chicó también confirmó a otro jugador de cara a afrontar este reto que tendrán que cumplir si buscan mantener la categoría.

Este segundo fichaje será la de un defensor central. Líder en el Atlético Bucaramanga, referente y capitán, Jefferson Mena decidió poner fin a su trayectoria con el equipo ‘Leopardo’ y firmó con el Boyacá Chicó.

Un defensor central con mucha experiencia y liderazgo que vendrá a aportar a la necesidad del Boyacá Chicó de salir de zonas difíciles como la de la tabla del descenso y por qué no, sellar el paso a las fases finales para encontrar una segunda estrella en su historia.