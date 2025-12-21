Sin duda alguna, el arbitraje en Colombia siempre ha sido un tema de polémicas con referentes como Wilmar Roldán y Andrés Rojas de carreras importantes, y otros escenarios como Luis Matorel, Bismarks Santiago y Nicolás Gallo que han sido señalados en sus cargos como jueces centrales y Gallo en el VAR.

Pero, sumado a estos casos, está el de un juez central que había sido borrado del plano arbitral durante un año. Se trata de Jhon Hinestroza, quien en sus inicios en la disciplina contó con un partido entre Deportivo Pasto vs Santa Fe en el que mostró un total de 13 tarjetas amarillas.

Hace un año se confirmó la sanción para Jhon Hinestroza por un arbitraje muy cuestionado en el encuentro entre Once Caldas vs Deportes Tolima en el que quedó en el ojo del huracán por un penal claro que ignoró y que tampoco tuvo el apoyo de la video asistencia.

Una mano clara a favor de Once Caldas que era penal y que le podía dar la oportunidad a los albos de meterse nuevamente a una final fue lo que castigó a Jhon Hinestroza que no detuvo el juego, y mucho menos vio la acción en la tecnología. Los jueces del VAR de dicho partido también recibieron la sanción.

HINESTROZA YA NO HACE PARTE DE LA COMISIÓN ARBITRAL

Los malos arbitrajes han rodeado al fútbol colombiano, pero la mala suerte estuvo del lado de Jhon Hinestroza. Ha habido varios errores enormes que no han perjudicado a los jueves centrales que vuelven como si nada a dirigir o que cumplen las respectivas sanciones, pero con Hinestroza, las cosas no fueron de la misma manera.

Y es que, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana habría dado a conocer el sábado 20 de diciembre la decisión de retirar al polémico árbitro de la Liga BetPlay, Torneo BetPlay, Superliga, Copa BetPlay. Seguramente, esto tampoco permitirá que dirija encuentros internacionales.

Una mano que no pitó fue lo que causó el revolcón que confirmó la cuenta de X, Juzgando Jueces afirmó que, “NO VA MÁS. Confirmado, Jhon Hinestroza quien venía sancionado hace un año por una mala decisión, ya no hace parte de los árbitros profesionales de nuestro país, fue borrado del panel y nunca más lo veremos en los estadios del fútbol profesional”.









Respondiendo a esa publicación de Juzgando Jueces, la cuenta reconocida y referente del arbitraje colombiano, El VAR Central cuestionó la decisión por el rasero con el que miden estas sanciones, “lo borraron a Hinestroza de por vida. Sería bueno saber cómo toman estas decisiones en la Comisión Arbitral. Es decir, por qué con unos árbitros son tan estrictos y tajantes en sus errores y a otros les dejan pasar una, y otra, y otra, y otra”.









La decisión se da después de que cumpliera el año de sanción. El partido entre Once Caldas vs Deportes Tolima fue el 8 de diciembre. Una mano clara de Junior Hernández que no fue ni dictaminada por el árbitro chocoano, ni tampoco contó con el aval de Jhon Perdomo del Huila para revisar la jugada que acabó con todo.