Jhon Durán pidió no jugar esta semana: Esta sería la razón

Jhon Jader Durán no estará presente en uno de los partidos más esperados del fútbol turco. El delantero colombiano solicitó al Fenerbahce no ser convocado para el clásico ante Besiktas, correspondiente a la fase de grupos de la Copa de Turquía, y el club aprobó su petición para el encuentro del próximo martes 23 de diciembre.

La decisión se conoce pocos días después de la victoria 0-3 frente a Eyüpspor por la Superliga de Turquía, duelo en el que Durán fue protagonista al marcar uno de los goles y confirmar su buen momento con el equipo de Estambul.

Permiso especial para pasar las fiestas en familia

Según informó oficialmente el Fenerbahce,Jhon Jader Durán, al igual que el arquero Ederson Moraes, solicitó desde hace varios días no ser tenido en cuenta para este compromiso por “motivos personales y familiares”. El club entendió la situación y les otorgó permiso para viajar y compartir con sus familias durante Navidad y fin de año.

“Por motivos personales y familiares comunicados al club con antelación, nuestros jugadores Ederson y Jhon Durán no podrán participar en la convocatoria del partido del próximo 23 de diciembre, víspera de Navidad, en medio de una apretada agenda de partidos”, señaló la institución turca, resaltando la importancia de respetar las sensibilidades humanas de sus futbolistas en un calendario tan exigente.

Lea también [Video] Jhon Jader Durán volvió a generar polémica y esta vez tiró un confuso gesto

Varias bajas sensibles para el clásico

Además de Durán y Ederson, Fenerbahce tampoco podrá contar con otros cuatro jugadores importantes para el clásico ante Besiktas. Fred será baja por lesión, mientras que Edson Álvarez, Archie Brown y Nelson Semedo no estarán disponibles por suspensión, lo que deja al técnico Domenico Tedesco con seis ausencias de peso para este encuentro.

Jhon Jader Durán volverá a la actividad oficial con el Fenerbahce el próximo 6 de enero de 2026, cuando el club dispute las semifinales de la Supercopa de Turquía frente al Samsunspor, en un duelo clave para arrancar el nuevo año competitivo.