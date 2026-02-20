¿Ley del ex? Fabián Sambueza se planta frente al Deportivo Cali

El estadio Alfonso López es escenario de uno de los duelos más atractivos de la octava fecha de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga recibe al Deportivo Cali en un choque directo por mantenerse en la parte alta de la tabla. Los de Leonel Álvarez tienen un partido pendiente contra Águilas, pactado para el domingo 15 de febrero, no se disputó porque el Estadio Cincuentenario fue empleado para un concierto.

El entrenador del cuadro bumangués, Leonel Álvarez, reconoció que el aplazamiento de todas formas servirá para poner a tono al equipo, especialmente a los jugadores que no pudieron hacer la pretemporada a cab

Bajas en Bucaramanga para recibir a Deportivo Cali

Para recibir a Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga tendrá cuatro importantes bajas, que sin duda han puesto a pensar al director técnico Leonel Álvarez.

Charrupí no está disponible, ya que deberá pagar dos fechas de sanción tras haber sido expulsado en el duelo contra Tolima. Por otro lado, Flórez, Salazar y Caicedo han reportado problemas físicos.

Ambos equipos suman 10 puntos, aunque los vallecaucanos han disputado un partido más, con balance de tres triunfos, un empate y tres derrotas. El conjunto dirigido por Alberto Gamero no suma fuera de casa.

Bucaramanga vive otra realidad, el equipo de Leonel Álvarez bajó su producción ofensiva en las últimas jornadas, pero se fortalece luego de sacar tres porterías en cero. En 2025 ya se enfrentaron dos veces, los vallecaucanos festejaron en suelo santandereano.

El Cali tendrá una baja sensible a Juan Ignacio Dinenno, lesionado, aunque mantiene la expectativa por Bebelo Reynoso

Uno de los jugadores más importantes en el Atlético Bucaramanga es Fabián Sambueza, quien tuviera una etapa en el cuadro vallecaucano entre el 2016 y el 2018, ahora es referente del equipo santandereano, desde el 2024 lleva sumando buenas actuaciones, el mediocampista dejó un breve análisis de lo que puede ser el juego contra su ex, equipo: “tiene jugadores importantes, con jerarquía, también jóvenes que se han acoplado a los jugadores más grandes, será un lindo partido, generalmente estos partidos son juegos aparte, ellos saben que si ganan se acomodan mejor en la tabla”.