Falcao: ¿Cuándo y contra cuál rival debutaría en Millonarios?

La confirmación del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios desató la ilusión de la hinchada embajadora, pero también abrió una pregunta clave de cara al inicio de la temporada 2026: ¿cuándo podrá debutar oficialmente el tigre con la camiseta azul?

Aunque el delantero samario vuelve al fútbol colombiano con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía, su estreno no sería inmediato debido a una situación disciplinaria que viene desde su anterior paso por la Liga BetPlay. Esto obliga a mirar el calendario para entender en qué momento podría reaparecer en competencia oficial.

Un regreso que tendrá que esperar

Falcao arrastra una sanción deportiva impuesta por la Dimayor tras su último partido en el fútbol colombiano. En aquella ocasión, el atacante realizó fuertes declaraciones contra la organización, el arbitraje y algunos sectores de la prensa, lo que derivó en una sanción económica y otra deportiva.

Si bien el castigo monetario ya fue cumplido en su momento, la sanción deportiva sigue vigente. Esto significa que, pese a no haber jugado durante el semestre anterior, el tigre deberá cumplirla ahora que volvió a ser inscrito con Millonarios.





La fecha más probable para su debut

De mantenerse la sanción original, Falcao tendría que perderse las primeras cuatro jornadas de la Liga BetPlay 2026. En ese escenario, el delantero no estaría disponible para los duelos iniciales ante Atlético Bucaramanga, Junior, Deportivo Pasto e Independiente Medellín, todos con fechas y horarios aún por confirmar, por lo que su debut sería en la fecha 5 frente a Deportivo Cali entre el 6 y 8 de febrero.

Sin embargo, existe una posibilidad que podría adelantar su estreno. Millonarios puede apelar la sanción, amparándose en el artículo del código disciplinario de la Dimayor relacionado con la reincidencia de faltas. Si el recurso prospera, la suspensión se reduciría a solo dos fechas.

En ese caso, Falcao quedaría habilitado para debutar a partir de la tercera jornada del campeonato, lo que permitiría verlo en cancha mucho antes de lo inicialmente previsto y debutaría frente a Deportivo Pasto.





Expectativa en el entorno embajador

Mientras se define si habrá apelación y cuál será la decisión final de la Dimayor, en Millonarios reina la expectativa. El cuerpo técnico y la afición saben que el debut de Falcao no solo marcará un hecho simbólico, sino que también podría ser determinante en el arranque del torneo.

Por ahora, el tigre deberá esperar fuera de la cancha, pero todo indica que su regreso al fútbol colombiano está cada vez más cerca de concretarse oficialmente.